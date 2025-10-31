50 años de cárcel por matar a su madre y hermano: sentencia por “espeluznante” crimen en Queens, Nueva York

Roscoe Danielson fue sentenciado a una pena de entre 50 años y cadena perpetua por matar a su hermano y madre en la vivienda que compartían Queens (NYC).

Cheryl Myrick (58) falleció tras haber recibido aproximadamente 38 puñaladas en el cuello y el torso. Su hijo Kyle Danielson (31) recibió un disparo en el torso y sufrió unas 50 puñaladas en la cabeza, el cuello y el pecho. Ambas víctimas fueron asesinadas el 4 de julio de 2023, según las actas del juicio. La mañana siguiente el ahora sentenciado arrastró una gran bolsa de basura negra por 104th St en East Elmhurst y la dejó en la acera frente al número 32-41 de la misma calle. Los restos de su madre fueron luego encontrados dentro de la residencia.

El acusado de 42 años había sido declarado culpable el mes pasado del doble homicidio y otros delitos. “Roscoe Danielson asesinó a su madre y a su hermano en una de las escenas del crimen más espeluznantes que jamás hayamos visto. El acusado apuñaló a su madre 38 veces y a su hermano 50, además de dispararle en el torso. Danielson agravó la brutalidad de su crimen al ocultar el cuerpo de su hermano en una bolsa de basura y arrastrarlo hasta la acera, y al dejar que el cuerpo de su madre se descompusiera en su casa de East Elmhurst. Esperamos que la sentencia de hoy brinde algo de consuelo a la familia de Cheryl Myrick y Kyle Danielson en estos momentos de duelo”, comentó Melinda Katz, fiscal de Queens, al anunciar la sentencia en un comunicado.

Una de las escenas del crimen más espeluznantes que jamás hayamos visto" Melinda Katz – Fiscal de distrito de Queens (NYC)

En el juicio de dos semanas Danielson fue hallado culpable de homicidio, posesión criminal de un arma, manipulación de pruebas, ocultamiento de un cadáver y poner en peligro el bienestar de un menor.

El 5 de julio de 2023, aproximadamente a las 2 p.m., la policía acudió al lugar tras recibir un informe sobre un olor fétido proveniente de una bolsa de basura. Los agentes la abrieron y encontraron el cuerpo en descomposición de Kyle Danielson envuelto en bolsas de plástico y mantas.

Su hermano fue detenido tras ser visto aproximadamente a las 8 p.m. del 5 de julio de 2023 empujando a su hijo pequeño en un coche con una funda negra colgando del asa. Fue puesto bajo custodia y, tras un registro judicial del coche y la bolsa, encontraron una pistola de 9 mm y un cuchillo.

La policía ejecutó una orden de registro judicial en el domicilio de Danielson aproximadamente a las 2:30 a.m. del 6 de julio y encontró el cuerpo en descomposición de su madre de 58 años en una habitación del segundo piso, con varias puñaladas. Aún no está claro el motivo del doble crimen.

La violencia doméstica y familiar son problemas comunes que se estima que afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año. Los casos son constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

La semana pasada Asif Qureshi fue procesado por homicidio en un tribunal en Long Island (NY), una semana después de que el cuerpo de su esposa fuese encontrado asfixiado con quemaduras químicas en la cara en su domicilio. En septiembre Kristie Miro se declaró culpable de matar con un martillo a su tía Ana Nieves con quien vivía en un apartamento en East Harlem (NYC). Previamente un niño de 12 años fue acusado como sospechoso de haber apuñalado dos veces a su madre con un cuchillo de cocina en su hogar en Long Island (NY). Igualmente ese mes Carl Muraco, joven de 25 años, fue detenido como sospechoso de la muerte de su padre, quien fue acuchillado en su hogar en Queens (NYC).

En junio de 2024 una mujer dijo a la policía que había matado a puñaladas a su padre de 70 años en su casa en Queens (NYC) porque él la había abusado sexualmente a ella y su hermana cuando eran niñas. En febrero de ese año un hombre fue acusado de matar a su hermana al golpearla varias veces con una sartén cuando estaba sentada al lado de su padre en un hogar en Erwin, Nueva York.

También en general es común el hallazgo de cadáveres completos o en partes en sitios públicos en Nueva York y áreas cercanas, y a veces toma tiempo identificar a las víctimas. El lunes una mujer fue encontrada muerta envuelta en una bolsa en una acera en East Harlem en el Alto Manhattan (NYC).

Previamente este mes una cabeza y el torso de un hombre fueron hallados en una bolsa de basura en Brooklyn (NYC). También una niña latina fue encontrada muerta en la basura en Connecticut y su tía, su madre y el novio de ésta fueron arrestados como sospechosos. Además restos humanos fueron descubiertos durante una excavación para una tubería de gas en el norte del estado Nueva York.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

