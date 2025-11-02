Seguro Social: fechas clave de pago para noviembre 2025

El próximo pago del Seguro Social ya tiene fecha confirmada, y millones de jubilados, beneficiarios por discapacidad y sobrevivientes se preparan para recibir su dinero durante los primeros días de noviembre.

De acuerdo con el calendario oficial publicado por la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés), las fechas de cobro varían según el tipo de beneficiario y el día de nacimiento de cada persona.

El lunes 3 de noviembre será el turno de quienes comenzaron a recibir los beneficios antes de mayo de 1997. Este grupo incluye a los jubilados de mayor antigüedad, que verán acreditado el depósito directamente en sus cuentas bancarias o tarjetas de beneficios.

Para el resto de los beneficiarios, los pagos se distribuirán de acuerdo con el día de nacimiento. Quienes nacieron entre el 1 y el 10 del mes recibirán el dinero el miércoles 12 de noviembre.

Los nacidos entre el 11 y el 20 cobrarán el miércoles 19 de noviembre, mientras que aquellos con fecha de nacimiento del 21 al 31 verán su depósito reflejado el miércoles 26 de noviembre.

Además, los beneficiarios del programa Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI) recibirán su pago el jueves 31 de octubre, ya que el 1 de noviembre cae fin de semana. En estos casos, la SSA adelanta el depósito para garantizar la disponibilidad de los fondos a tiempo.

Calendario de pagos del Seguro Social

Lunes 3 de noviembre de 2025: reciben el pago quienes comenzaron a cobrar beneficios antes de mayo de 1997 . Este grupo incluye a los jubilados de mayor antigüedad.

reciben el pago quienes comenzaron a cobrar beneficios . Este grupo incluye a los jubilados de mayor antigüedad. Miércoles 12 de noviembre: cobran los nacidos entre el 1 y el 10 del mes.

cobran los nacidos del mes. Miércoles 19 de noviembre: cobran los nacidos entre el 11 y el 20 .

cobran los nacidos . Miércoles 26 de noviembre: cobran los nacidos entre el 21 y el 31.

Los pagos del Seguro Social se otorgan a quienes hayan trabajado y cotizado lo suficiente al sistema durante su vida laboral. También pueden recibirlos las personas que califican por discapacidad y los familiares sobrevivientes de trabajadores fallecidos.

Mantener datos actualizados

La SSA recomienda a todos los beneficiarios mantener actualizados sus datos personales, información bancaria y documentos requeridos, como comprobantes de ingresos o reportes médicos. Cualquier cambio de cuenta o dirección sin notificación previa puede generar demoras o suspensiones temporales del pago.

Si el dinero no se acredita en la fecha prevista, los expertos aconsejan esperar tres días hábiles, ya que algunas instituciones financieras pueden tener demoras en el procesamiento. Si después de ese plazo el depósito aún no aparece, se debe contactar la oficina local del Seguro Social o comunicarse con la línea de atención oficial para verificar el estado del pago.

Finalmente, la SSA recuerda que nunca solicita información personal por teléfono, correo electrónico o mensaje de texto. Ante cualquier comunicación sospechosa, se recomienda no compartir datos y reportar el intento de fraude de inmediato.

