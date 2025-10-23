Así puedes alcanzar el pago máximo de $5,108 del Seguro Social en 2025

El beneficio máximo del Seguro Social en 2025 alcanza los $5,108 dólares mensuales, pero solo una pequeña fracción de jubilados logra recibirlo.

Para obtenerlo, es necesario cumplir con una serie de requisitos que combinan una larga trayectoria laboral, ingresos elevados y una estrategia bien planificada sobre cuándo comenzar a cobrar los beneficios.

Cumplir con la edad plena de jubilación

El primer paso es no solicitar los beneficios antes de tiempo. La edad plena de jubilación (FRA, por sus siglas en inglés) -es decir, el momento en que se puede recibir el 100% del pago- es de 67 años para quienes nacieron en 1960 o después.

Reclamar antes de esa edad reduce el monto de manera permanente.

Por ejemplo, hacerlo a los 62 años puede recortar hasta un 30% del beneficio total, lo que significa perder cientos de dólares cada mes por el resto de la vida.

Esperar hasta los 70 años para cobrar

El segundo requisito es retrasar el cobro hasta los 70 años, ya que el Seguro Social otorga un incremento de aproximadamente 8% por cada año adicional trabajado después de la edad plena.

Esto significa que una persona con un beneficio base de $4,018 a los 67 años puede aumentar su pago mensual a $5,108 si espera hasta los 70.

Después de esa edad, el monto deja de aumentar.

Trabajar al menos 35 años

El Seguro Social calcula los pagos en función de los 35 años con mayores ingresos de la vida laboral del beneficiario.

Si una persona trabajó menos de 35 años, los años faltantes se registran como ‘cero’ en el cálculo, lo que reduce el promedio salarial y, por ende, el pago final.

Continuar trabajando después de los 60 años puede ayudar a reemplazar años de bajos ingresos con otros mejor remunerados, aumentando el beneficio total.

Maximizar los ingresos sujetos a impuestos del Seguro Social

Por último, solo los salarios hasta un cierto límite anual se consideran para el cálculo. En 2025, el máximo de ingresos imponibles será de $176,100 dólares.

Esto significa que, para alcanzar el pago máximo, una persona debe haber ganado al menos esa cantidad -ajustada a la inflación- durante 35 años consecutivos.

Lograr el cheque más alto del Seguro Social no depende de la suerte, sino de constancia laboral, decisiones financieras inteligentes y paciencia.

Esperar unos años más puede marcar una diferencia de miles de dólares al año durante la jubilación.

