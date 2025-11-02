Venezolano Miguel Rojas convirtió en realidad la profecía de su esposa con jonrón histórico

Miguel Rojas dejó en alto en nombre de Venezuela. El pasado sábado hizo historia en la Serie Mundial con un jonrón decisivo en el Juego 7, cumpliendo una profecía que su esposa le había revelado días antes: “algo grande te espera”.

El primero en revelarlo fue el manager Dave Roberts. “¿Sabes qué es gracioso? Acabo de escuchar una historia justo antes de llegar al set”, dijo en conversación con FOX Sports.

“Su esposa le dijo que iba a batear un jonrón en la Serie Mundial y ni siquiera estaba jugando. Y ella seguía diciéndole: Miguel, vas a batear un jonrón. Él le dice: cariño, ni siquiera jugué ayer. Jugó, pero no bateó un jonrón. ‘Miguel, vas a batear un jonrón hoy’ y, efectivamente”, narró Roberts.

Miguel Rojas' wife manifested it 🤯



What a story from Dodgers Manager Dave Roberts. pic.twitter.com/oPcNSuHvXk — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) November 2, 2025

Posteriormente, Rojas también contó a pie de campo en plena celebración la predicción de su esposa que terminó cumpliéndose. También valoró cómo se fue gestando el turno en medio de la tensión del último inning.

“Fue un turno largo. Todo lo que quería era batear la bola al centro, tratar de embasarme, esperar un buen lanzamiento. Creo que haberle hecho foul a la última recta me dio confianza para esperar el siguiente pitcheo. Me tiró un slider abajo y adentro, justo donde puedo hacer daño”, explicó.

“La bola pasó la barda. No sé cómo, pero mientras corría las bases, estaba tan feliz. Había tenido una conversación con mi esposa hace unos días, y me dijo que algo grande me estaba esperando. Y esto fue más especial que cualquier cosa”, añadió.

Miguel Rojas after winning the World Series: “I know everybody says we’re probably ruining baseball because we got so much talent… but how about starting the year in Japan and playing the longest season ever?”



From Tokyo to Toronto, the grind paid off. pic.twitter.com/DAiPQbSXuV — SportsNet LA (@SportsNetLA) November 2, 2025

Jonrón histórico de Miguel Rojas

Los Dodgers estaban abajo en el marcador ante Toronto Blue Jays en el noveno inning. El público canadiense rugía, el cerrador estrella de Toronto estaba en la lomita, y todo indicaba que el campeonato se quedaría en casa.

Entonces apareció Miguel Rojas, veterano venezolano, con un turno largo y paciente. Recibió un slider abajo y adentro, justo en su zona de poder. Conectó un swing perfecto que mandó la pelota por encima de la barda del Rogers Centre.

Fue el primer jugador en la historia en empatar un Juego 7 de Serie Mundial con un jonrón en la novena entrada.



Sigue leyendo:

· Jonrón de Will Smith le dio la Serie Mundial a Dodgers sobre Blue Jays

· El dueño corporativo de los Blue Jays: la explicación del fenómeno Rogers

· Eugenio Suárez gana el Premio Luis Aparicio 2025 al mejor pelotero venezolano en MLB