Video muestra a agente de Patrulla Fronteriza golpeando a un hombre tras accidente con un vehículo oficial en Chicago

La indignación crece en Evanston, al norte de Chicago, después de que circularan videos que muestran a un agente de la Patrulla Fronteriza golpeando varias veces en la cabeza a un hombre inmovilizado en el suelo.

Las imágenes, verificadas por The Associated Press, llevaron a la policía local a recopilar pruebas para enviarlas a la oficina del fiscal general de Illinois.

El violento arresto se produjo tras un accidente de tráfico el pasado viernes, cuando un sedán chocó contra un vehículo de la Patrulla Fronteriza en medio de un operativo de control migratorio.

Según la AP, lo que comenzó como un choque menor terminó con el uso de gas pimienta, armas apuntando a civiles y tres personas detenidas.

Varios testigos acusaron a los agentes federales de provocar el accidente al frenar bruscamente, algo que las autoridades niegan.

En un comunicado citado por la AP, el Departamento de Seguridad Nacional aseguró que el detenido golpeado “agarró los genitales” de un agente, y que este respondió con “golpes defensivos”.

Las escenas desataron una fuerte condena del alcalde de Evanston, Daniel Biss, quien en una conferencia de prensa criticó las acciones de los agentes. “Golpearon a la gente y secuestraron a personas. Es una barbaridad”, dijo, citado por la AP.

“Nuestro mensaje para ICE es simple: ¡Lárguense de Evanston!”, afirmó.

La comunidad local ha formado equipos de “respuesta rápida” para alertar sobre la presencia de agentes federales, una medida que, según vecinos, busca proteger a inmigrantes y documentar cualquier abuso.

De acuerdo con la AP, la policía de Evanston comenzó a enviar supervisores a cada operativo reportado para recopilar material que será revisado por la División de Derechos Civiles del fiscal general estatal.

“Allí hubo armas apuntando a civiles y gas pimienta contra quienes solo observaban”, denunció Allie Harned, trabajadora social que presenció parte del incidente. “Fue aterrador, especialmente para los jóvenes que estaban cerca”, declaró a la AP.

El Departamento de Seguridad Nacional insiste en que los agentes fueron rodeados por una “multitud hostil” y actuaron en defensa propia. Pero en Evanston, donde se han aprobado ordenanzas para declarar propiedades municipales como “Zonas Libres de ICE”, las explicaciones federales no parecen suficientes.

Sigue leyendo:

• Gobierno de Trump enfrenta acusaciones en CIDH por abusos contra inmigrantes

• Juez bloquea orden que exigía al jefe migratorio reportar detenciones en Chicago

• Pentágono enviará abogados militares al Departamento de Justicia para reforzar casos migratorios en la frontera