3 razones por las que conviene salirse de Medicare Advantage

Los planes Medicare Advantage pueden parecer una gran opción para muchos jubilados, ya que incluyen beneficios adicionales como atención dental, cobertura de la vista o membresías en gimnasios. Sin embargo, no todos los beneficiarios encuentran que se adapten a sus necesidades, y en algunos casos, cambiar al Medicare original podría ser una mejor decisión.

1. Red limitada de médicos y hospitales

Una de las mayores desventajas de Medicare Advantage es que restringe el acceso a los médicos y especialistas dentro de una red específica.

A diferencia del Medicare original, que permite consultar a cualquier proveedor que acepte el programa en todo el país, los planes Advantage suelen limitar la atención a determinados centros y profesionales.

Esto puede complicar las cosas si tu médico de confianza deja de formar parte de la red, algo que ocurre con frecuencia, ya que las aseguradoras privadas pueden modificar su lista de proveedores cada año.

Si decides atenderte fuera de la red, los costos pueden aumentar considerablemente, lo que representa un riesgo financiero importante para quienes dependen del Seguro Social como fuente principal de ingresos.

2. Trámites y autorizaciones previas que retrasan la atención

Muchos planes de Medicare Advantage exigen una autorización previa antes de aprobar ciertos tratamientos o estudios médicos.

Si no obtienes esa aprobación, la aseguradora puede negarse a cubrir el servicio, obligándote a pagar de tu bolsillo.

Este requisito, aunque busca controlar los costos, puede generar demoras en el acceso a tratamientos necesarios.

Además, algunos planes son conocidos por sus altos índices de negaciones de autorización, lo que obliga a los pacientes a apelar y esperar semanas o meses antes de recibir atención.

Para personas mayores o con enfermedades crónicas, esos retrasos pueden tener consecuencias graves.

3. Cobertura limitada fuera de tu área

Una de las mayores libertades de la jubilación es poder viajar, ya sea para visitar familiares o disfrutar de distintas temporadas del año en otros lugares.

Sin embargo, los planes Medicare Advantage generalmente cubren solo servicios dentro de una zona geográfica determinada.

Si viajas fuera de tu área de cobertura, podrías quedarte sin protección médica para consultas o tratamientos no urgentes, y tener que pagar altos costos.

Aunque estos planes están obligados a cubrir emergencias médicas sin importar dónde te encuentres, la atención regular o de seguimiento suele quedar excluida.

Por eso, quienes viajan con frecuencia o pasan parte del año en otro estado pueden estar mejor protegidos con el Medicare original, que ofrece cobertura nacional.

Aunque Medicare Advantage ofrece beneficios atractivos, como límites anuales de gastos y servicios adicionales, sus restricciones pueden resultar problemáticas para algunos jubilados.

Si valoras la libertad de elegir a tus médicos, viajar con tranquilidad y evitar retrasos en la atención médica, tal vez sea momento de reconsiderar si este plan es el adecuado para ti y analizar un regreso al Medicare original.

Sigue leyendo:

– Seguros de salud 2026: cómo afrontar el aumento de precios y opciones

– Seguros que los adultos mayores deben considerar antes del 7 de diciembre: una guía importante

– Trump busca restringir la atención médica para menores transgénero en EE.UU.