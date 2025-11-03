Asesinato de alcalde en México obligó a cancelar evento de la FIFA con Claudia Sheinbaum

La violencia ha hecho de las suyas en México. El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, el pasado sábado por la noche, obligó a cancelar la conferencia de prensa de la presidenta de Claudia Sheinbaum en conjunto con la FIFA.

El evento se iba a realizar este lunes 3 de noviembre en Los Pinos, con la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, representantes de FIFA y de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF). Sin embargo, fue pospuesta indefinidamente.

Este evento tenía como objetivo presentar detalles sobre la participación de México en el Mundial 2026, incluyendo información sobre los 13 partidos que se jugarán en territorio mexicano.

La postergación del evento de FIFA en México se confirmó a través de reportes de medios nacionales como Milenio y El Universal, que citaron fuentes del gobierno federal y del comité organizador del Mundial 2026.

En una de sus últimas conferencias de prensa matutinas, Claudia Sheinbaum adelantó que el evento contaría con información específica sobre los preparativos del Mundial en México, destacando la importancia del Estadio Azteca, que albergará cinco de los encuentros.

“Vamos a presentar lo del Mundial, ahora sí. Vamos a ir a Los Pinos. Los vamos a invitar a la ‘mañanera’, será a las 8 de la mañana en el parque abierto”, había informado Sheinbaum.

Por su parte, Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, fue asesinado en la plaza principal del municipio durante una celebración por el Día de Muertos.

Manzo recibió al menos seis disparos por la espalda mientras convivía con ciudadanos. El político había recibido amenazas del Cártel Jalisco Nueva Generación. Siempre mostró una postura crítica contra la delincuencia organizada.

El último evento de la FIFA en México fue el pasado 2 octubre en la Ciudad de México para presentar el balón del Mundial 2026 llamado Trionda.

La ceremonia contó con la presencia de representantes de FIFA, ejecutivos de Adidas, marca encargada del diseño y figuras del fútbol internacional, entre ellos el italiano Alessandro Del Piero, quien participó como embajador del evento.



