Aumenta el EITC: Familias pueden recibir hasta $8,231 dólares del IRS en 2026

El Servicio de Impuestos Internos (IRS en inglés) informó que para el 2026, las familias elegibles podrán recibir hasta $8,231 dólares a través del Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC), un aumento significativo que busca aliviar la carga fiscal de las personas con bajos recursos, que tienen problemas con el incremento de los precios.

Para acceder a estos recursos, el IRS publicó los nuevos tramos impositivos federales para 2026, los cuales establecen los nuevos rangos de ingreso que se considerarán para calcular cuánto pagan los contribuyentes en impuestos federales sobre la renta, así como la deducción estándar, o la cantidad fija que reduce los ingresos sobre los que se aplican impuestos.

Los cambios en los tramos impositivos, equivalentes aproximadamente al 4% para las personas con menores ingresos y al 2% para las de mayores ingresos, son analizados y ajustados anualmente para considerar el factor de la inflación y entrarán en vigor en 2026 para ser aplicados en las declaraciones de impuestos de 2027.

Sin embargo, debes tener en cuenta que los tramos impositivos y las deducciones no son los únicos ajustes anunciados por el IRS. También aumentó el monto máximo que las personas pueden ganar a través del EITC.

¿Cuánto entregará el crédito EITC en 2026?

El EITC está diseñado para ayudar a trabajadores y familias de ingresos bajos a moderados a reducir los impuestos que debe o aumentar el monto de sus posibles reembolsos. Se trata de un crédito totalmente reembolsable, es decir, te permite aumentar tu reembolso de impuestos, incluso si no le debes dinero al IRS.

De hecho, para el año fiscal 2026 los contribuyentes que cumplan los requisitos y tengan tres o más hijos pueden recibir un reembolso de hasta $8,231 dólares, un incremento considerable comparado con los $8,046 dólares que se reembolsaron en las mismas condiciones en 2025.

El monto máximo del Crédito EITC para una familia con dos hijos será de $7,316 (respecto a los $7,152 que otorgó en 2025) y de $4,427 a familias con un hijo (respecto a los $4,328 de 2025). Los adultos sin hijos que califiquen para el EITC pueden recibir hasta $664, respecto a los $649 de 2025.

¿Cuáles son los requisitos para obtener el crédito EITC en 2026)

Para recibir el crédito fiscal, los contribuyentes deben estar por debajo de ciertos umbrales de ingresos brutos ajustados (AGI).

Esos niveles son:

Para parejas casadas que presenten una declaración conjunta los ingresos máximos para recibir el crédito EITC deben ser inferiores a:

$70,224 de ingreso bruto ajustado con tres o más hijos

$65,899 de ingreso bruto ajustado con dos hijos

$58,863 de Ingreso Bruto Ajustado con un hijo

Ingreso bruto ajustado de $26,820 sin hijos

Para contribuyentes solteros, jefes de familia o viudos el AGI debe ser menor a:

$62,974 de Ingreso Bruto Ajustado con tres o más hijos

$58,629 de ingreso bruto ajustado con dos hijos

$51,593 de ingreso bruto ajustado con un hijo

Ingreso bruto ajustado de $19,450 sin hijos

Además, los contribuyentes no pueden tener más de $12,200 dólares en ingresos por inversiones para 2026.

