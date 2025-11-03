Carmen De La Rosa retira su candidatura a la presidencia del Concejo Municipal de Nueva York: respalda a Crystal Hudson

La concejal progresista Carmen De La Rosa decidió retirar su candidatura a la presidencia del Concejo Municipal de Nueva York y anunció su respaldo a Crystal Hudson, confirmó City & State New York.

La decisión, comunicada por De La Rosa en un correo a los miembros del Concejo el domingo por la noche, marca un nuevo giro en una contienda que, según el medio, podría intensificarse durante la conferencia Somos, que se celebrará en Puerto Rico tras las elecciones de esta semana.

La competencia por la presidencia del Concejo aún tomará varias semanas en definirse, pero los analistas la describen como una disputa entre la concejal Julie Menin, representante de Manhattan y considerada una candidata moderada con apoyo sindical y partidista, y una figura más progresista como Hudson.

Tanto Hudson como De La Rosa eran vistas como aliadas ideológicas del probable alcalde electo Zohran Mamdani, y contaban con respaldo dentro del propio Concejo.

En su mensaje a los miembros, De La Rosa —quien representa el Alto Manhattan— destacó la importancia de que el liderazgo refleje la diversidad de la ciudad.

“Como mujeres de color, ambas entendemos perfectamente lo que está en juego”, escribió la concejal citada por City & State New York. Añadió que, ante el auge del trumpismo y el impacto de las políticas migratorias federales, el Concejo debe “representar y trabajar por las personas más vulnerables”.

En declaraciones ofrecidas al mismo medio, De La Rosa afirmó que su decisión no responde a una estrategia política contra Menin, sino a su confianza personal en Hudson.

“Para mí, todo se debe a la clase de persona que conozco en Crystal Hudson: profesional, firme en momentos difíciles y comprometida con el bien común”, expresó.

Hudson, por su parte, agradeció el respaldo de su colega.

“Mi campaña se centra en construir una coalición amplia y diversa donde todos son bienvenidos. Me siento muy honrada de contar con el apoyo de Carmen”, dijo a City & State New York.

Tanto De La Rosa como Hudson forman parte del Caucus Progresista del Concejo.

Ambas son mujeres de color —De La Rosa de origen dominicano-estadounidense y Hudson de ascendencia jamaicana y hondureña—, un factor que algunos consideran clave en un Concejo que se espera sea mayoritariamente femenino y diverso.

Según City & State New York, la decisión de De La Rosa podría reconfigurar las alianzas internas. Mientras Hudson representa un distrito que abarca Fort Greene y Crown Heights en Brooklyn, Menin mantiene influencia en Manhattan y entre sectores demócratas moderados.

De acuerdo con el mismo medio, figuras como Rodneyse Bichotte Hermelyn, presidenta del Partido Demócrata de Brooklyn, y Greg Meeks, líder demócrata de Queens, evalúan estrategias para consolidar apoyos dentro de sus delegaciones.

