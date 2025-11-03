Donald Trump pide a los neoyorquinos votar por Andrew Cuomo: “No tienen otra opción”

El presidente Donald Trump instó a los votantes de Nueva York a apoyar al exgobernador Andrew Cuomo en las elecciones municipales de este martes y advirtió que su administración no aportaría fondos federales sustanciales a la ciudad si el aspirante progresista Zohran Mamdani resulta electo alcalde.

“Si el candidato comunista Zohran Mamdani gana la elección para alcalde de Nueva York, es muy poco probable que contribuya con fondos federales, más allá del mínimo requerido”, escribió Trump en su red social Truth.

El mandatario republicano calificó al congresista demócrata como un “comunista sin experiencia y con un historial de fracaso total”. Y afirmó que Nueva York enfrentaría un “desastre económico y social completo” bajo un liderazgo como el de Mamdani.

“Como comunista, esta ciudad —que alguna vez fue grandiosa— no tiene ninguna posibilidad de éxito, ¡ni siquiera de sobrevivir! Solo puede empeorar con un comunista al mando, y como presidente, no quiero enviar buen dinero detrás de lo malo”.

En cambio, dijo preferir que el cargo lo ocupe “un demócrata con un historial de éxito” como Cuomo, a quien consideró una opción viable para frenar al legislador de El Bronx.

“Les guste o no personalmente Andrew Cuomo, realmente no tienen otra opción. Deben votar por él y esperar que haga un trabajo fantástico. Él es capaz de hacerlo, Mamdani no”, escribió Trump.

Se trata de un inusual gesto de apoyo hacia un político demócrata —aunque en estas elecciones Cuomo se postuló como independiente—, con quien mantuvo tensas relaciones durante la pandemia. Además, el presidente también advirtió a los votantes conservadores que evalúan respaldar a Curtis Sliwa: “Un voto por Curtis Sliwa (¡que se ve mucho mejor sin la boina!) es un voto por Mamdani”.

Pidió unidad contra el asambleísta progresista, a quien calificó de “comunista probado”.

Andrew Cuomo, el principal rival de Zohran Mamdani

Andrew Cuomo se perfila como el principal rival del demócrata Zohran Mamdani en la carrera por la alcaldía de Nueva York, según una nueva encuesta de AtlasIntel difundida este lunes por The New York Post.

Los datos muestran al candidato independiente a solo cuatro puntos de distancia en la intención de voto y con ventaja en un escenario de enfrentamiento directo.

De acuerdo con el sondeo, Mamdani, considerado el favorito demócrata, cuenta con un 43,9% de apoyo, mientras que Cuomo alcanza un 39,4%. El republicano Curtis Sliwa se mantiene en un distante tercer lugar con 15,5%.

Poco más del 1% de los consultados dijo estar indeciso o no tener intención de votar.

El estudio, realizado entre el viernes y el domingo con más de 2,400 participantes y un margen de error de dos puntos porcentuales, revela un giro importante a solo un día de las elecciones generales.

En un hipotético cara a cara, Cuomo superaría a Mamdani con un 49,7% frente a 44,1%, lo que sugiere un potencial repunte del exgobernador en los últimos días de campaña.

