Elon Musk respalda a Andrew Cuomo para la alcaldía de NY y critica a Mamdani

El magnate Elon Musk expresó este lunes su apoyo al exgobernador Andrew Cuomo en la carrera por la alcaldía de Nueva York y aprovechó para lanzar críticas al favorito en las encuestas, el demócrata socialista Zohran Mamdani.

A través de su cuenta en X —plataforma de su propiedad—, Musk escribió: “Votar por el republicano Curtis Sliwa es en realidad votar por Mumdumi o como se llame. ¡VOTA POR CUOMO!”.

Musk, crítico habitual del Partido Demócrata, ya había apuntado sus dardos contra Mamdani la semana pasada, al describirlo como “el futuro del Partido Demócrata”, en tono irónico

El cruce de críticas entre Musk y Mamdani no es nuevo y se centra en el historial de Andrew Cuomo.

Mamdani, cuya plataforma incluye la propuesta de subir los impuestos a la población más rica de Nueva York, ha criticado abiertamente la gestión de Cuomo como gobernador.

En una entrevista reciente con Fox News, el candidato demócrata lamentó que Cuomo decidiera otorgar “$959 millones de dólares en desgravaciones fiscales” al propio Musk, “en lugar de satisfacer las necesidades de las personas que no podían permitirse vivir en la ciudad”.

Musk y Trump, juntos contra Mamdani

El respaldo de Musk a Cuomo llegó solo minutos antes de que el presidente Donald Trump hiciera lo propio.

“Les guste o no personalmente Andrew Cuomo, realmente no tienen otra opción. Deben votar por él y esperar que haga un trabajo fantástico. Él es capaz de hacerlo, Mamdani no”, escribió Trump en Truth Social en una publicación en la que advirtió que si gana el socialista “es muy poco probable que contribuya con fondos federales, más allá del mínimo requerido”.

Los respaldos de Musk y de Trump al exgobernador llegan cuando las encuestas ubican a Mamdani al frente de la contienda, seguido por Cuomo y Sliwa.

No obstante, según los sondeos más recientes el exgobernador ha ido recuperando terreno en las últimas semanas, impulsado por el apoyo de figuras públicas y votantes moderados que buscan una alternativa al polarizado panorama político de la ciudad.

Con información de EFE.

