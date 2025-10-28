Walmart anuncia dos ventas extendidas de Black Friday desde mediados de noviembre

Walmart adelantará nuevamente su temporada de descuentos más esperada del año. La cadena minorista anunció que este año realizará dos eventos de Black Friday con rebajas de hasta 60% en miles de productos, iniciando desde mediados de noviembre.



El presidente y director ejecutivo de Walmart U.S., John Furner, explicó que la compañía busca ofrecer las fiestas más económicas hasta ahora con promociones especiales en tecnología, juguetes, moda, hogar y belleza.

“Estamos aplicando hasta un 60% de descuento en las mejores marcas y ofreciendo miles de ofertas por debajo de los $20 dólares”, declaró Furner en un comunicado.

El primer evento de Black Friday se llevará a cabo del 14 al 16 de noviembre, tanto en tiendas físicas como en línea.

Los miembros de pago del programa Walmart+ tendrán acceso anticipado cinco horas antes, desde el 13 de noviembre a las 7 p.m. (hora del Este).

Entre las principales ofertas destacadas de este primer bloque se encuentran:

-Pantalla TCL QLED 4K de 98 pulgadas por $998 (antes $1,798).

-Aspiradora Dyson V12 Detect Slim por $399.99 (antes $729.99).

-Cafetera Keurig Iced Coffee por $44.97 (antes $79).

-Set de Lego Speed Champions (paquete doble) por $25 (antes $44.98).

Después de una semana de pausa, el segundo evento de Black Friday se realizará del 25 al 30 de noviembre.

Los suscriptores de Walmart+ podrán acceder de forma anticipada el 24 de noviembre a las 7 p.m. (hora del Este).

Durante los primeros tres días, las promociones estarán disponibles exclusivamente en Walmart.com; a partir del 28 de noviembre, conocido como el Black Friday oficial, las ofertas también estarán disponibles en tiendas físicas.

La compañía aún no ha confirmado si sus establecimientos permanecerán cerrados el Día de Acción de Gracias (27 de noviembre), como ha ocurrido desde 2020, cuando decidió dar descanso a sus empleados en esa fecha.

La temporada concluirá con la tradicional venta de Cyber Monday, que se llevará a cabo el 1 de diciembre y será exclusiva en línea. Los miembros de Walmart+ nuevamente contarán con cinco horas de acceso anticipado la noche anterior.

Los tres eventos incluirán productos de marcas reconocidas como Apple, Dyson, Lego, De’Longhi y Barbie, entre otras.

Walmart se convierte así en el segundo gran minorista en anunciar oficialmente sus planes para el Black Friday 2025, después de que Best Buy confirmara que comenzará a ofrecer descuentos anticipados desde Halloween.



Con estas ventas extendidas, Walmart apuesta por atraer a los consumidores que buscan adelantar sus compras navideñas y aprovechar los descuentos más grandes del año.

La estrategia también consolida su programa Walmart+, ofreciendo beneficios exclusivos a quienes buscan prioridad en los precios más bajos y acceso anticipado a las ofertas.

