Eduardo Verástegui lanza cumbia para sus difamadores y haters

Desde hace varios años, Eduardo Verástegui se ha mantenido en el centro de la polémica y ha sido criticado en redes sociales debido a sus comentarios, su abierto respaldo al presidente Donald Trump y por su postura en torno al aborto. Sin embargo, lejos de involucrarse en confrontaciones directas, el actor y activista acaba de encontrar una manera muy peculiar de dirigirse a sus detractores.

A través de su cuenta de Twitter, Verástegui dio a conocer que creó una canción con ritmo de cumbia titulada “1, 2, 3”, compuesta por él mismo y concebida para responder con alegría a los comentarios negativos que recibe.

“Una cumbia que responde a los haters con alegría. Una canción que transforma el juicio en ritmo y las penas en baile. Esta cumbia no es solo una canción, es un mensaje para todos los que han sido difamados y calumniados y aun así eligen seguir caminando con la frente en alto, con fe y con ritmo”, escribió el también actor.

En el video, se le puede ver cantando y bailando el tema, algo que ha sorprendido incluso a algunos de sus seguidores más críticos, quienes no esperaban verlo incursionar en un género como la cumbia para abordar un tema tan cargado de tensión.

Entre los comentarios, algunos usuarios resaltaron su creatividad para defenderse de sus haters y la forma ingeniosa de responder sin confrontar. Otros incluso aseguraron que el ritmo y la letra de la canción es sumamente contagiosa.

Aunque esta no es la primera vez que Eduardo Verástegui emplea su plataforma para enviar mensajes sobre temas que considera importantes, “1, 2, 3” representa un giro inesperado con el que el mexicano deja claro que prefiere evitar confrontaciones directas y seguir adelante con sus convicciones.

Mi respuesta a todos los difamadores y haters está aquí:

ritmo con propósito.

1.2.3… pic.twitter.com/sHOIFz3cxv — Eduardo Verástegui (@EVerastegui) November 1, 2025

