Hilary Duff anuncia su regreso a la música con su nuevo sencillo ‘Mature’

Hilary Duff decidió que ya era hora de volver a la música de manera oficial. La superestrella de 38 años confirmó que su esperado sencillo, que lleva por nombre “Mature”, llegará a todas las plataformas el próximo jueves 6 de noviembre.

La propia Hilary fue la encargada de soltar la noticia a través de su cuenta de Instagram, mencionando que mantuvo el secreto por demasiado tiempo.

“¡Estoy tan feliz de que por fin puedan escucharlo! Lo he mantenido en secreto demasiado tiempo. Mi nuevo sencillo, ‘Mature’, sale el 6 de noviembre”, escribió la artista junto a la portada del tema, revelada por primera vez.

Con este lanzamiento, Hilary Duff cierra un ciclo de nada menos que diez años desde su último álbum de estudio, ‘Breathe In. Breathe Out’. Además, la cantante de “Come Clean” confirmó que acaba de firmar con Atlantic Records para lanzar nueva música.

Pero ahí no acaba la historia. Atlantic Records también anunció que están trabajando en una docuserie íntima que mostrará de cerca el camino de Duff de vuelta a los escenarios y su trayectoria personal, prometiendo una mirada “sin filtros” al mundo lleno de caos, risas, retos y renacimientos que está viviendo la actriz y cantante.

Según la discográfica, los fans podrán ver su etapa siendo mamá, preparar nueva música, ensayar para sus shows y, sobre todo, reencontrarse con el escenario por primera vez en más de una década.

“Ofrecerá una mirada sin filtros al mundo de Hilary. Acompañando a Hilary en sus altibajos y todo lo demás, sus fans podrán verla compaginar la crianza de su familia, la grabación de nueva música, los ensayos de sus conciertos y la preparación para actuar en directo por primera vez en más de una década“, aseguraron.

Así que, después de muchos años, todo parece indicar que Hilary Duff vuelve con ganas, música nueva y con una historia que contar.

