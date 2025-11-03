Jueza extiende el bloqueo al despliegue de la Guardia Nacional en Portland

Una jueza federal extendió la orden que prohíbe al presidente Donald Trump enviar tropas de la Guardia Nacional a la ciudad de Portland, Oregon, una decisión que prolonga la disputa sobre el uso de fuerzas militares en ciudades del país.

La magistrada Karin Immergut emitió una orden judicial preliminar tras un juicio de tres días, lo que impide al organismo federal de cualquier estado desplegarse en Portland. La medida se mantiene en vigor hasta el próximo viernes, momento en el que la jueza tiene previsto emitir un fallo definitivo y completo basado en el material probatorio y los testimonios presentados, informó ABC News.

La jueza Immergut determinó en el fallo que el intento de movilizar a estas tropas se basó en reportes de violencia que no se correspondían con la realidad observada en la ciudad. En el período previo a la orden federal, las agencias de seguridad federales y locales ya estaban controlando incidentes esporádicos.

“Según los testimonios presentados durante el juicio, este Tribunal no encuentra pruebas creíbles de que, durante los aproximadamente dos meses anteriores a la orden de federalización del presidente, las protestas se descontrolaran o implicaran algo más que casos aislados y esporádicos de conducta violenta que no resultaron en lesiones graves al personal federal”, enfatizó la jueza Immergut.

Concluyen que hubo incumplimiento sobre la intervención de la Guardia

Asimismo, la jueza concluyó que la administración Trump probablemente incumplió una ley federal que habilita la intervención de la Guardia Nacional solo en situaciones de “rebelión” o “invasión”, además de haber invadido la autonomía del estado de Oregón.

La jueza indicó que las protestas, en el peor de los casos, habían provocado “casos aislados y esporádicos de violencia contra agentes federales y daños a la propiedad de un solo edificio”. Este nivel de alteración no cumplió, según la corte, el estándar legal de una “rebelión”.

“Los acusados ​​no han presentado, sin embargo, ninguna prueba que demuestre que esos episodios de violencia fueron perpetrados por un grupo organizado que participaba en hostilidades armadas con el propósito de tomar el control de un organismo gubernamental por medios ilegales o antidemocráticos”, precisó.

Luego de una orden previa del bloqueo al uso de la Guardia Nacional de Oregon, el gobierno federal intentó enviar contingentes provenientes de Texas y California. También impidió el ingreso de estas tropas.

El Noveno Circuito de Apelaciones revocó brevemente la orden inicial, aunque acordó reconsiderar el caso en una audiencia de todo el tribunal, lo que reactivó la prohibición de despliegue.

