Mega Millions: el premio sube a $800 millones, uno de los más grandes en la historia

¿Te sientes con suerte? El Mega Millions vuelve a encender la fiebre lotera en Estados Unidos, con un premio mayor estimado en $800 millones de dólares, una cifra que lo coloca entre los 10 acumulados más grandes de todos los tiempos.

Después de 35 sorteos consecutivos sin ganador, el bote sigue creciendo y mantiene en vilo a millones de jugadores que sueñan con cambiar su vida de la noche a la mañana.

El próximo sorteo se realizará el martes 4 de noviembre a las 23 horas (ET), y los boletos pueden adquirirse en tiendas autorizadas o a través de plataformas digitales en estados donde está permitido.

Noviembre, un mes sin suerte para el Mega Millions

Curiosamente, noviembre no ha sido un mes afortunado para el Mega Millions. Según datos oficiales de la lotería, no se ha registrado un ganador del premio mayor en este mes desde 2016.

Desde el inicio del juego en 2002, solo 16 jackpots se han ganado en noviembre, y el más grande hasta ahora fue el de $326 millones obtenidos en Nueva York el 4 de noviembre de 2014.

Sin embargo, la racha negativa podría romperse este año, considerando la creciente participación y el entusiasmo que ha generado la cifra de ocho ceros.

Números del último sorteo y premios secundarios

En el sorteo del viernes, los números ganadores fueron 2, 24, 52, 66, 68 y la MegaBall dorada 9. Ningún jugador logró acertar la combinación completa, pero eso no significa que no haya ganadores.

De acuerdo con Mega Millions, 557,912 boletos resultaron premiados con montos menores, por un total de $10.9 millones en pagos.

Esto incluye jugadores que acertaron algunos números principales o la MegaBall, con premios que van desde unos pocos dólares hasta varios miles.

¿Cuánto dinero podrías llevarte si ganas el Mega Millons?

Si hay un solo ganador este martes, la persona podrá elegir entre 2 opciones:

1) Recibir los $800 millones en pagos anuales, distribuidos en 30 cuotas durante 29 años.

2) Tomar el pago en efectivo de $352.8 millones, antes de impuestos.

Los expertos financieros suelen recomendar considerar cuidadosamente las implicaciones fiscales y de inversión antes de tomar una decisión de esta magnitud.

¿Cuándo fue la última vez que el premio de Mega Millions llegó tan alto?

La última vez que el Mega Millions alcanzó un monto similar fue en diciembre del año pasado, cuando un boleto vendido en California se llevó $1,269 millones, el segundo mayor premio en la historia del juego.

El actual acumulado de $800 millones lo convierte en el noveno jackpot más grande del Mega Millions desde que comenzó a jugarse hace más de 2 décadas.

Los sorteos del Mega Millions se celebran todos los martes y viernes a las 11 p.m. (hora del Este) desde Atlanta, Georgia.

Los resultados pueden verse en vivo a través del canal oficial de Mega Millions en YouTube o consultarse minutos después en su página web y aplicación oficial.

En el área de Nueva York y Nueva Jersey, las ventas suelen cerrar poco antes del sorteo, por lo que se recomienda comprar los boletos con anticipación para evitar contratiempos.

Aunque las probabilidades de ganar el premio mayor son de 1 en 302.6 millones, eso no detiene a los entusiastas que cada semana prueban su suerte con los números soñados o elegidos al azar.

Y si bien noviembre ha sido históricamente un mes esquivo, cualquier combinación podría cambiar la historia.

Así que si decides participar, revisa tus boletos y cruza los dedos: el próximo multimillonario de Estados Unidos podría salir del noreste.

