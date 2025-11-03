Mets sin cerrador: Boricua Edwin Díaz se convierte en agente libre tras activar su cláusula de salida

El relevista puertorriqueño Edwin “Sugar” Díaz se declaró agente libre en las Grandes Ligas tras activar la cláusula de salida de su contrato con los Mets de Nueva York, convirtiéndose en una de las figuras más atractivas del mercado de invierno.

La información fue confirmada por su agente Edwin Rodríguez y llega después de una temporada en la que reafirmó su condición como uno de los mejores cerradores del béisbol, con una combinación dominante de velocidad y control que lo mantiene entre la élite del relevo.

El boricua tuvo foja de 6-3 con efectividad de 1.63 en la temporada 2025. Abanicó, además, 98 bateadores y registró 28 salvados.

Díaz había firmado el 6 de noviembre de 2022 un contrato histórico de cinco años y $102 millones de dólares, el más alto otorgado a un relevista en la historia de las Mayores. El acuerdo incluía un bono de firma de $12 millones de dólares, aparte de pagos diferidos.

Otros peloteros en la agencia libre

El tercera base de los Boston Red Sox, Alex Bregman y el jardinero/primera base de los New York Yankees, Cody Bellinger, también se encuentran entre los jugadores que decidieron rescindir sus contratos el lunes y se convertirán en agentes libres.

Bregman, como se esperaba, decidió renunciar a los dos últimos años de un contrato de tres años y $120 millones de dólares con los Red Sox y entrará en la agencia libre por segunda temporada consecutiva.

Bregman, de 31 años, tuvo un gran comienzo en Boston, bateando .299 con 11 jonrones y 35 carreras impulsadas antes de sufrir una lesión en el cuádriceps que lo mantuvo fuera de acción del 24 de mayo al 11 de julio. Terminó la temporada con un promedio de .273, 18 jonrones y 62 carreras impulsadas.

Por su parte Bellinger, quien rechazó su opción de $25 millones de dólares, encabezó la lista en WAR de 2025 y bateó .302, con 18 jonrones y un OPS de .909 en el Yankee Stadium. Sin embargo, tuvo dificultades como visitante, bateando .241, con 11 jonrones y un OPS de .715.

