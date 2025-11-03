Mexicano Fernando Valenzuela entre candidatos de la nueva boleta del Comité al Salón de la Fama

El legendario lanzador mexicano de Los Angeles Dodgers, Fernando Valenzuela, quien desde arriba debe estar celebrando el bicampeonato de la Serie Mundial, busca su lugar en el Salón de la Fama después de ser nominado junto a otras grandes leyendas del béisbol, entre los que destacan los polémicos Roger Clemens y Barry Bonds.

Fernando Valenzuela compone la boleta de peloteros del Comité de la Era del Béisbol Contemporáneo, que se enfoca en jugadores cuyas principales contribuciones al juego se dieron desde 1980.

The Contemporary Baseball Era player ballot features eight candidates for consideration in the Hall of Fame Class of 2026.



Results will be announced at 7:30 p.m. ET on Dec. 7: https://t.co/V5Xyf85u9i pic.twitter.com/jdkUy2sOWs — National Baseball Hall of Fame and Museum ⚾ (@baseballhall) November 3, 2025

El Comité, compuesto por 16 personas, se reunirá el 7 de diciembre durante las reuniones de invierno en Orlando, Florida, y se requiere el 75% de los votos para la elección.

Los elegidos serán exaltados el 26 de julio, junto con los seleccionados en la votación de la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA, por sus siglas en inglés), que se anunciará el 20 de enero.

Otra chance para Fernando Valenzuela

Valenzuela no solamente impactó dentro del diamante, sino que además también influyó mucho en la comunidad latina que se encuentra en la ciudad de Los Ángeles.

Revolucionó el juego con su estilo único y fue un lazo importante para que los Dodgers atrajeran una gran cantidad de aficionados mexicanos.

El 29 de junio de 1990, Fernando Valenzuela lanzó un juego sin hit ni carrera con los Dodgers ante los St. Louis Cardinals. “El Toro” lanzó las nueve entradas sin hit, otorgó tres bases por bolas y ponchó a siete.

El legado del mexicano está más vivo que nunca. Los Dodgers se coronaron bicampeones al vencer a los Toronto Blue Jays en el cumpleaños del ‘Toro’. un día que fue más especial para los angelinos.

Valenzuela, quien falleció en octubre de 2024, recibió el 6.2% de los votos de la BBWAA en 2003 y el 3.8% en 2004, tras lo cual fue excluido. Seis veces All-Star y ganador del Premio Cy Young de la Liga Nacional en 1981, tuvo un récord de 173-153 con una efectividad de 3.54 y 2,074 ponches en 17 temporadas.

Oportunidad para Roger Clemens y Barry Bonds

Además de Valenzuela, Roger Clemens y Barry Bonds, se encuentran otra vez en la lista de nominados para ingresar al salón de la fama en Cooperstown, a pesar de sus temas extradeportivos.

Bonds tiene el récord de más cuadrangulares en la historia con un total de 762, además de ser nombrado siete veces como jugador más valioso de la Liga Nacional y 14 veces en el All Star.

Clemens, ganador de siete premios Cy Young, registró un récord de 354-184 con una efectividad de 3.12 y 4.672 ponches, tercero detrás de Nolan Ryan (5.714) y Randy Johnson (4.875).

A pesar de ello, su historial con sustancias prohibidas les resta mérito. Esa es una de las principales razones

Seguir leyendo:

Fans causan caos en Los Ángeles tras el triunfo de los Dodgers en la Serie Mundial

Jonrón de Will Smith le dio la Serie Mundial a Dodgers sobre Blue Jays

Venezolano Miguel Rojas convirtió en realidad la profecía de su esposa con jonrón histórico