Trump dice que el cierre del gobierno terminará cuando los demócratas cedan

El presidente Donald Trump responsabilizó este domingo a los demócratas por el cierre del gobierno federal y afirmó que la paralización terminará “cuando ellos cedan” y permitan reabrir el país.

“La culpa es de los demócratas”, declaró Trump durante una entrevista con 60 Minutes de CBS, en la que aseguró que el cierre podría resolverse de inmediato si la oposición vota a favor. “Todo lo que tienen que hacer, Norah, es decir: ‘Votemos’. Y se puede reactivar la economía… la economía podría reactivarse durante nuestra entrevista”, dijo.

El mandatario sostuvo que los republicanos están votando “casi unánimemente” para poner fin a la situación, pero acusó a los demócratas de bloquear las iniciativas.

“Nunca antes se había dado esta situación… Los demócratas siempre votaban a favor de una prórroga, pero ahora no quieren hacerlo”, afirmó, y agregó que “están perdiendo tanto que no saben qué hacer”.

Trump insistió en que no concederá fondos a programas que, según él, beneficiarían a personas que han ingresado “ilegalmente” al país.

“No puedo darles 1,5 billones de dólares para que den asistencia social a personas que entraron ilegalmente a nuestro país, para que los presos y los narcotraficantes reciban enormes cantidades de dinero para atención médica. Eso no puedo hacerlo”, dijo.

El presidente pidió a los demócratas que permitan reabrir el país para negociar reformas en materia sanitaria y dijo que su estrategia es solo que ellos voten a favor de reabrir el gobierno.

“Solo necesitamos cinco votos. Y si no votan, es su problema”, advirtió. “Abrir el país. Abrir el país”, insistió.

“Debemos solucionarlo. Podemos solucionarlo con los demócratas. Lo único que tienen que hacer es permitir que el país reabra y lo solucionaremos”, afirmó, al referirse al sistema de salud conocido como Obamacare, al que calificó como “terrible” y “demasiado caro”.

Ataques a Schumer

Trump dedicó duras críticas al líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, a quien calificó como “un caso perdido” y “un kamikaze” que “prefiere ver fracasar al país antes que prosperar a Trump y a los republicanos”.

Agregó que “no vamos a dejar que nos extorsione un hombre sumamente incompetente”, en referencia al demócrata de Nueva York.

En cuanto al debate legislativo, el presidente sostuvo que los republicanos deberían considerar eliminar la obstrucción parlamentaria o “opción nuclear” para poder avanzar con sus políticas.

“Los demócratas lo harán en su primer día en el cargo… Son despiadados. Tienen políticas horribles, pero son los seres humanos más despiadados del planeta”, afirmó.

Esta fue la primera entrevista de Trump con 60 Minutes en cinco años y la primera desde que alcanzó un acuerdo con Paramount, empresa matriz de CBS, tras una demanda que presentó en 2024. El acuerdo no incluyó una disculpa.

Sigue leyendo: