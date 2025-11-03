Trump llama “sin talento” a presentador de NBC por burlarse de su discurso

El presidente Donald Trump criticó al presentador del programa de NBC Late Night, Seth Meyers, después de burlarse de cómo construyen los portaaviones. “Podría ser la persona con menos talento que haya actuado en directo en la historia de la televisión”, expresó en un mensaje en Truth Social.

El mandatario recurrió a su red social para mostrar su molestia contra Seth Meyers, luego de que el presentador pusiera un fragmento de Trump hablando sobre si las catapultas son mejores de vapor o eléctricas, durante un discurso con las fuerzas armadas en su viaje a Japón.

“Un auténtico lunático”

“Seth Meyers, de la NBC, podría ser la persona con menos talento que haya actuado en directo en la historia de la televisión. De hecho, podría ser el PEOR, en directo o no”, indicó el presidente.

Y continuó: “Vi su programa la otra noche por primera vez en años. En él, habló sin parar sobre las catapultas eléctricas de los portaaviones, de las que me quejo porque no son tan buenas como las catapultas de vapor, mucho más baratas. Siguió y siguió, un auténtico lunático”.

Seth Meyers of NBC may be the least talented person to “perform” live in the history of television. In fact, he may be the WORST to perform, live or otherwise. I watched his show the other night for the first time in years. In it he talked endlessly about electric catapults on… — Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) November 1, 2025

“Atábamos a nuestros soldados a cohetes”

El enojo del republicano surgió después de que Meyers pasara el fragmento de su discurso en Light Night y dijera: “Este tipo pasa más tiempo pensando en catapultas que el Coyote”.

“Antes atábamos a nuestros soldados a los cohetes, y les encantaba, pero luego todo se volvió políticamente correcto, y dijeron que no se puede atar a una persona a un cohete, pero extrañamos esos tiempos y los estamos recuperando“, dijo Meyers imitando la voz de Trump.

Además, del comentario durante el show, Meyers anunció el contenido en sus redes sociales con el pie de foto: “¡Olvídense del cierre del gobierno, es hora de las catapultas!”.

“100% anti-Trump”

Antes de finalizar su mensaje, el presidente insinuó que el presentador de la cadena es “anti-Trump”.

¿Por qué la NBC malgasta su tiempo y dinero en un tipo así? ¡SIN TALENTO, SIN AUDIENCIA, 100% ANTI-TRUMP, LO CUAL PROBABLEMENTE SEA ILEGAL!”, puntualizó.

No es la primera vez que Donald Trump arremete contra un presentador de televisión, entre ellos Jimmy Kimmel y Stephen Colbert. El primero fue suspendido de su programa nocturno tras los comentarios que hizo sobre la muerte del activista Charlie Kirk.

Mientras que Colbert, uno de los críticos más fuertes de Trump, le cancelaron su programa que tenía desde 2015. El presidente lo calificó como “un completo perdedor”.

