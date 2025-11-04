Alex Bregman ejerce su opción y se convierte en uno de los agentes libres más codiciado para 2026

La era de la superestrella Alex Bregman con los Boston Red Sox podría haber llegado a su fin. El jugador, de 31 años, confirmó que ejercerá la cláusula de salida de su contrato, un movimiento que lo lanza a la agencia libre.

Esta decisión pone en circulación a un infielder de élite, dos veces All-Star y ganador de dos Series Mundiales, garantizando que su nombre será la pieza central de las negociaciones de contratos multimillonarios de la temporada baja.

Los detalles del contrato rechazado

El contrato original de Bregman con los Astros, que luego pasó a ser de los Red Sox, se extendía hasta finales de 2025, e incluía una opción que ahora el jugador ha declinado.

El contrato contemplaba una opción mutua con un valor de $28 millones de dólares para el año 2026. Decisión de Bregman: Al rechazar esta opción, el pelotero renuncia a un salario garantizado para probar suerte en un mercado donde se espera que su valor supere considerablemente dicha cifra en un acuerdo a largo plazo.

El infielder completó la última temporada de su contrato original de cinco años y 100 millones de dólares, y su decisión de no ejercer la opción es un claro indicio de que busca un compromiso salarial y contractual mucho mayor en la agencia libre.

Un agente libre de alto valor

Alex Bregman se proyecta como el principal objetivo de equipos que buscan un bate potente y experimentado para el corazón de su alineación y una defensa sólida en la esquina caliente. Su palmarés habla por sí mismo:

Reconocido por su capacidad de embasarse y su rendimiento en momentos de presión (clutch). Juego Defensivo: Solidez garantizada en la tercera base.

Se espera que equipos de alto gasto como los Yankees, Mets, o incluso los propios Astros (que podrían buscar retenerlo), entren en una feroz puja por asegurar los servicios del talentoso infielder. El movimiento de Bregman marca el pistoletazo de salida para el mercado de transferencias de invierno en la MLB.

