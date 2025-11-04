Kike Hernández lo sentencia: “Somos una dinastía”, afirma tras el bicampeonato de los Dodgers

La celebración por la Serie Mundial 2025 aún resuena en el Dodger Stadium, y uno de los héroes del equipo, Kike Hernández, ha puesto palabras al sentimiento de hegemonía que rodea a la franquicia californiana.

En un momento de euforia, después de que los Dodgers vencieran a los Blue Jays en el decisivo Juego 7 para asegurar su segundo campeonato consecutivo (y su tercer título en cinco años, contando el de 2020 y 2024), el puertorriqueño fue categórico: el período de éxito sostenido de Los Ángeles debe ser reconocido con la máxima distinción.

La sentencia de la dinastía

Hernández, quien ha sido una pieza fundamental en los éxitos del equipo en la postemporada, fue entrevistado inmediatamente después de asegurar el trofeo. Su análisis sobre el dominio de la organización fue directo y sin complejos, marcando una nueva era en la MLB.

“Si quieres llamarnos una Dinastía, llámanos una Dinastía. Es lo que somos ahora mismo.”

El utility enfatizó que el logro no se trata solo de los títulos recientes, sino de la excelencia sostenida que han mantenido a lo largo de los años.

Kike Hernández ha ganado tresSeries Mundiales con Dodgers. Crédito: AP

“Creo que, con la consistencia que hemos tenido, creo que merecemos que nos llamen una Dinastía.”

La declaración de Hernández está respaldada por una década de dominio en la División Oeste de la Liga Nacional y múltiples apariciones en el Clásico de Otoño. Los Dodgers han demostrado ser el equipo a vencer, invirtiendo en talento de élite como Shohei Ohtani y Mookie Betts para mantener el éxito.

Celebración y consistencia

El campeonato de 2025 consolida la era moderna de los Dodgers y le otorga a Kike Hernández un nuevo anillo, reafirmando su estatus de leyenda del clutch en Los Ángeles.

El boricua se ha convertido en un símbolo de la consistencia y la ambición que ha impulsado a la franquicia a este período de gloria. El mensaje es claro: en la MLB, hay un nuevo poder reinante, y el resto de la liga tendrá que destronar a la “Dinastía” de Los Ángeles.

