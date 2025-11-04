Así fue la ceremonia en la que David Beckham fue nombrado como caballero en Inglaterra [Video]

David Beckham recibió un reconocimiento honorífico en Inglaterra al ser condecorado con la investidura de Caballero en una ceremonia realizada en el Castillo de Windsor, ubicado al oeste de Londres.

El ex futbolista y actual directivo del Inter Miami fue recibido por el rey Carlos III, quien le otorgó la correspondiente medalla que resalta sus contribuciones al deporte y a la sociedad por su compromiso con causas humanitarias.

Acompañado por su esposa Victoria Adams y sus padres, Sandra y David, el ex jugador de la selección inglesa, Manchester United y Real Madrid, entre otros, recibió la distinción tras haber sido incluido en la lista de Honores de Cumpleaños del monarca a principios de año.

En uno de los salones del castillo, el Rey encabezó el evento y realizó el toque de espada en los hombros del ahora Sir Beckham antes de entregarle la medalla de honor, tal como resalta la tradición medieval. Ambos intercambiaron unas palabras, tal como se aprecia en el video que se divulgó posteriormente.

Arise, Sir David Beckham. ✨



This morning at Windsor Castle, The King presented Sir David Beckham with a Knighthood for Services to Sport and to Charity. pic.twitter.com/BpRQJ1lIJG — The Royal Family (@RoyalFamily) November 4, 2025

David Beckham al igual que Victoria

Además, Victoria, quien ya había sido reconocida con la Orden del Imperio Británico (OBE) en 2017 por su contribución a la industria de la moda, fue la encargada de diseñar y confeccionar el traje que Beckham lució durante la ceremonia.

Incluso, el ex futbolista relató a la BBC que el rey Carlos III se mostró “bastante impresionado” con su atuendo, y explicó que se inspiró en imágenes del monarca en su juventud vistiendo chaqué.

“Él es el hombre más elegantemente vestido que conozco, así que ha inspirado muchos de mis looks a lo largo de los años y definitivamente inspiró este. Fue algo que mi esposa hizo para mí. Vi fotos antiguas de él cuando era joven con chaqué y pensé: ‘Eso es lo que quiero llevar’, así que se lo di a mi esposa y ella lo hizo”, explicó David Beckham, según las declaraciones que publicó el medio británico.

Por otra parte, en 2024, Beckham fue nombrado embajador de la King’s Foundation, respaldando los programas educativos del rey Carlos III y promoviendo la conscientización de los jóvenes sobre la naturaleza. Además, comparte la propiedad del Salford City, equipo de la League Two, junto a su ex compañero Gary Neville, y es copropietario del club estadounidense Inter Miami.

“No podría estar más orgulloso. La gente sabe lo patriota que soy, amo mi país. Siempre he dicho lo importante que es la monarquía para mi familia. He tenido la suerte de viajar por el mundo y todos quieren hablarme de nuestra monarquía. Eso me llena de orgullo”, declaró.

