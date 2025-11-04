Beneficiarios del SNAP recibirán solo el 50% de sus pagos

Millones de familias en Estados Unidos que dependen del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) recibirán únicamente la mitad de su beneficio mensual este noviembre.

La medida fue confirmada por el Departamento de Agricultura (USDA, por sus siglas en inglés) y se aplicará debido a la falta de fondos provocada por el cierre parcial del gobierno federal, que ya entra en su segundo mes.

De acuerdo con documentos presentados por el Departamento de Justicia, los pagos del SNAP se financiarán con recursos de emergencia, cubriendo solo el 50% de la asignación habitual para los más de $42 millones de beneficiarios del programa en todo el país.

La administración del expresidente Donald Trump indicó en un informe judicial que el dinero se tomará exclusivamente del fondo de contingencia del USDA, que actualmente cuenta con fondos limitados.

El gobierno tenía como plazo máximo el 5 de noviembre para distribuir los fondos a los estados, de manera que los depósitos lleguen puntualmente a las tarjetas EBT (Electronic Benefits Transfer) de los beneficiarios.

De haberse optado por cubrir el 100% de los pagos, el dinero habría tenido que liberarse antes del 3 de noviembre, pero no fue posible por la escasez presupuestaria.

En promedio, se requerían $9,000 millones de dólares para cubrir completamente los pagos del mes, una cifra que el fondo de emergencia no puede absorber.

Por ello, cada beneficiario recibirá la mitad de su monto habitual en sus tarjetas EBT, utilizadas para la compra de alimentos en supermercados y mercados locales.

Cómo verificar el depósito del 50%

Los beneficiarios podrán confirmar la llegada de sus fondos el 5 de noviembre. Para hacerlo, pueden llamar al número de servicio al cliente que aparece al reverso de su tarjeta EBT, ingresar al portal web estatal o consultar el saldo mediante aplicaciones móviles oficiales como ebtEDGE, ConnectEBT o Propel.

Quienes utilicen las plataformas digitales deberán registrar su tarjeta con su número EBT, fecha de nacimiento y otra información personal para revisar su saldo, historial de transacciones y fecha del depósito.

Detalles del programa SNAP

El programa SNAP asiste a más de 41 millones de estadounidenses de bajos ingresos mediante transferencias electrónicas que se depositan mensualmente en tarjetas EBT.

Los fondos pueden utilizarse para comprar productos alimenticios básicos como frutas, verduras, carnes, pescado, lácteos, pan, cereales y snacks.

Sin embargo, no pueden usarse para adquirir alcohol, tabaco, alimentos calientes ni utensilios de cocina.

El monto que recibe cada familia depende de varios factores: ingresos totales, número de integrantes del hogar y otras ayudas públicas que reciban.

Antecedentes y panorama financiero

El cierre del gobierno comenzó el 1 de octubre, después de que demócratas y republicanos no lograran un acuerdo sobre el presupuesto federal.

Desde entonces, al menos 670,000 empleados públicos han sido suspendidos temporalmente y otros 730,000 trabajan sin recibir salario, según el Bipartisan Policy Center.

El tribunal federal que ordenó la liberación de fondos parciales recordó que el Congreso había destinado $3,000 millones de dólares al SNAP para mantenerlo operativo hasta septiembre de 2026, aunque esos fondos solo pueden usarse en situaciones de necesidad urgente, como la actual.

También se mencionó la posibilidad de recurrir a recursos provenientes de la Ley de Ajuste Agrícola de 1935, que aún dispone de $23,000 millones de dólares, aunque no se ha confirmado si el gobierno los utilizará para restaurar los pagos completos en los próximos meses.

Mientras continúa el estancamiento político en Washington, millones de familias deberán ajustarse a recibir solo la mitad de su asistencia alimentaria en noviembre.

Si el Congreso no logra aprobar un nuevo presupuesto pronto, la incertidumbre sobre los pagos del SNAP podría extenderse a diciembre, afectando aún más a los hogares más vulnerables del país.

Sigue leyendo:

– ¿Cuándo se podrían reactivar los beneficios SNAP en Estados Unidos? Esto reveló el gobierno de Trump

– Quiénes recibirán pagos de $1,000 a partir del 20 de noviembre