Entrenador serbio murió de infarto en pleno partido [VIDEO]

Lo que comenzó como un partido más en la primera división serbia terminó en tragedia: Mladen Zizovic, entrenador del FK Radnicki 1923, perdió la vida este fin de semana tras sufrir un paro cardiaco en pleno encuentro frente al Mladost. Tenía 45 años.

Mladen Zizovic se desplomó junto al banquillo en el minuto 22, provocando escenas de angustia entre jugadores y cuerpo técnico. Los servicios médicos intervinieron de inmediato para reanimarlo sobre el césped, pero tras varios intentos fallidos, fue trasladado de urgencia al hospital más cercano.

Minutos después, llegó la noticia que nadie quería escuchar: el entrenador no sobrevivió. La conmoción se apoderó del estadio, y las imágenes de los jugadores del Radnicki 1923 derrumbados en el césped reflejaron la magnitud del golpe emocional.

🇧🇦🇷🇸 | Sırbistan Süper Ligi ekibi Radnicki 1923'ün teknik direktörü Mladen Zizovic, deplasmanda oynanan Mladost Lucani maçı sırasında geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.



44 yaşındaki teknik adam, maçın 22. dakikasında aniden yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan… pic.twitter.com/slGoGJj1aw — Balkan Futbolu (@BalkanFutbolu) November 4, 2025

El partido, que se había reanudado mientras Zizovic era atendido, fue suspendido tras confirmarse su fallecimiento. Los futbolistas abandonaron el campo entre lágrimas, arropados por los aplausos del público y la solidaridad del equipo rival.

Posteriormente, llegó la confirmación del fallecimiento por parte de la Federación Serbia de Fútbol (FSS), que expresó su profundo dolor a través de un comunicado.

“La Federación Serbia de Fútbol ha recibido con pesar e incredulidad la noticia del repentino fallecimiento del entrenador del FK Radnicki 1923, Mladen Zizovic, quien murió durante el partido de la Superliga Mozzart Bet entre el Mladost y el Radnicki 1923 en Lucani. Su pérdida representa una enorme tragedia para toda la comunidad futbolística”, indicaron.

Mladen Zizovic fue un destacado futbolista bosnio y entrenador, cuya carrera abarcó más de dos décadas, marcada por logros en clubes balcánicos.

Debutó como profesional en 1997 con Mladost Rogatica. Pasó por FK Radnik Bijeljina (último club como jugador); Sloboda Tuzla; Zrinjski Mostar y otros equipos en Bosnia y Macedonia.

Se retiró en 2016 y comenzó su aventura en los banquillos un año después en el FK Radnik Bijeljina. También estuvo en equipos como: Zrinjski Mostar; Sloboda Tuzla; FC Shkupi (Macedonia); FK Borac Banja Luka; FK Radnički 1923 (último club).



Sigue leyendo:

· Detenido agente de futbolistas en Inglaterra por presuntamente amenazar con un arma a un jugador

· Conmovedor homenaje del Real Madrid a Diogo Jota antes de visitar al Liverpool por Champions

· Asesinato de alcalde en México obligó a cancelar evento de la FIFA con Claudia Sheinbaum