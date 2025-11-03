Detenido agente de futbolistas en Inglaterra por presuntamente amenazar con un arma a un jugador
Un agente de futbolistas fue arrestado en Londres tras ser acusado de amenazar con un arma a un jugador de la Premier League, en un hecho ocurrido el pasado 6 de septiembre, según reportes de la cadena británica BBC.
De acuerdo con la información, el sospechoso fue detenido dos días después del incidente y enfrenta cargos por posesión ilegal de armas, chantaje y conducir sin licencia.
Por el momento, la identidad tanto del representante como del futbolista involucrado se mantiene bajo reserva, ya que la ley británica impide revelar sus nombres hasta que exista una acusación formal.
Más víctimas y avance de la investigación
La policía metropolitana confirmó que una segunda persona también habría sido víctima de amenazas y chantaje por parte del mismo individuo durante el mismo episodio. A pesar de la gravedad de los hechos, las autoridades indicaron que no hubo heridos.
El club al que pertenece el jugador afectado fue informado sobre la situación y se mantiene atento al desarrollo del caso.
La investigación continúa en curso mientras las autoridades recopilan más evidencia para determinar los cargos definitivos contra el acusado.
