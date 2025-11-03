Detenido agente de futbolistas en Inglaterra por presuntamente amenazar con un arma a un jugador

Un agente de futbolistas fue arrestado en Londres tras ser acusado de amenazar con un arma a un jugador de la Premier League, en un hecho ocurrido el pasado 6 de septiembre, según reportes de la cadena británica BBC.

De acuerdo con la información, el sospechoso fue detenido dos días después del incidente y enfrenta cargos por posesión ilegal de armas, chantaje y conducir sin licencia.

Por el momento, la identidad tanto del representante como del futbolista involucrado se mantiene bajo reserva, ya que la ley británica impide revelar sus nombres hasta que exista una acusación formal.

@dailymailsport A Premier League star was reportedly threatened with a gun by an agent, with the individual subsequently arrested by police. According to The Sun, the footballer, who is in his 20s and estimated to have a transfer value of £60million, was targeted while out walking on a busy street in London with a friend. The agent, who is similarly high profile and is said to represent an England international, was ‘detained last month on suspicion of brandishing the firearm with intent to cause fear or violence’, as per the report. The incident took place on September 6, with police called at 11.14PM that day, but no-one was harmed. The agent, who police reportedly visited at home two days later, is similarly under investigation for allegedly blackmailing and making threats towards the star’s friend, although he is yet to be charged with any offence. The suspect was granted bail on September 9 but within the bail conditions, the report claims he must not contact the player, and police also banned him from travelling to the training ground of the player’s club. A judge did agree to a bail variation at a magistrates’ court in October which allowed the agent to go on pre-booked trips abroad, but he must return his passport to the police when he returns. The Metropolitan Police confirmed to The Sun that they were investigating the incident. #premierleague #news #sports #football #long ♬ original sound – Daily Mail Sport – Daily Mail Sport

Más víctimas y avance de la investigación

La policía metropolitana confirmó que una segunda persona también habría sido víctima de amenazas y chantaje por parte del mismo individuo durante el mismo episodio. A pesar de la gravedad de los hechos, las autoridades indicaron que no hubo heridos.

El club al que pertenece el jugador afectado fue informado sobre la situación y se mantiene atento al desarrollo del caso.

La investigación continúa en curso mientras las autoridades recopilan más evidencia para determinar los cargos definitivos contra el acusado.

