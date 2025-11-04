FBI investiga un presunto amaño en peleas de la UFC en el Apex de Las Vegas

El más reciente evento de la UFC en el Apex de Las Vegas está dando que hablar, y no precisamente por lo ocurrido dentro del octágono.

En una velada en la que Steve García se llevó el combate estelar y Waldo Cortes-Acosta noqueó a Ante Delija en un coestelar que incluso tuvo que reiniciarse por un piquete de ojos, la polémica se centró en un presunto caso de amaño de apuestas que está sacudiendo los cimientos de la mejor liga del mundo de artes marciales mixtas.

Uno de los duelos más esperados de la Main Card enfrentaba al estadounidense Isaac Dulgarian y al cubano Yadier del Valle. Aunque este último llegaba como uno de los prospectos más prometedores de la división pluma, las casas de apuestas situaban a Dulgarian, quien ostentaba un récord de 2-1 en la organización como claro favorito.

Sin embargo, las cuotas llamaron la atención por ser excesivamente favorables al local, algo que ya generaba cierto recelo entre los aficionados.

Cambio de las cuotas antes de la pelea

Lo más llamativo llegó justo antes de comenzar el combate. En cuestión de minutos, las cuotas se invirtieron drásticamente, pasando a otorgar un amplio favoritismo a Del Valle.

Esa súbita variación en las apuestas encendió todas las alarmas. El desarrollo del enfrentamiento no hizo más que alimentar las sospechas: Dulgarian, conocido por su estilo de striking, intentó un derribo sin convicción ante un rival experto en grappling. El cubano aprovechó el error, tomó la espalda y cerró un mataleón que obligó al estadounidense a rendirse en el primer asalto.

La facilidad con la que Del Valle resolvió el combate, sumada al giro repentino en las líneas de apuestas, provocó una oleada de acusaciones en redes sociales. Muchos usuarios apuntaron directamente a Dulgarian, acusándolo de haber arreglado el resultado.

Su actuación, visiblemente inferior a su nivel habitual, no hizo más que reforzar las sospechas. Algunas casas de apuestas incluso anunciaron la devolución del dinero a los usuarios que habían apostado por este enfrentamiento, una medida poco habitual en el sector.

Horas después, la UFC confirmó el despido inmediato de Isaac Dulgarian, lo que en la práctica supone un reconocimiento implícito de la gravedad del caso.

Yadier del Valle vs Isaac Dulgarian

Featherweight bout

Full fight recap #UFCVegas110



This is the full fight recap of the fight that was allegedly fixed. What do you think? I see a case

Investigación del FBI

Según Ariel Helwani, el periodista más contrastado en el deporte, la investigación ha llegado ya al FBI, que busca determinar si hubo manipulación deliberada del resultado o filtración de información privilegiada. La UFC fue advertida del cambio anómalo en las cuotas poco antes del inicio del combate.

Los árbitros y responsables del evento hablaron con el equipo de Dulgarian, quienes aseguraron que todo estaba en orden, por lo que el combate se llevó a cabo con normalidad. Ahora, con la polémica en pleno desarrollo y la investigación en curso, el futuro profesional de Dulgarian parece estar más comprometido que nunca.

Helwani aseguró también en su programa que este episodio no se trata de un caso aislado en la UFC y que, tras hablar con varias fuentes, otros peleadores han recibido acercamientos de este tipo para amañar sus combates. “Algo así como: “Estarías interesado en tirar una pelea por X cantidad de dólares?””, asegura el periodista.

Here's what I know regarding the Isaac Dulgarian gambling allegations:



The UFC was aware of this. From my understanding, there were multiple conversations with Dulgarian and his team about this activity.



I've spoken to several people who have known Isaac for a long time, and…

