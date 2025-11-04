Jonathan Bailey es nombrado el hombre más sexy del mundo en 2025

El actor Jonathan Bailey sorprendió a su fanaticada al ser reconocido como el hombre más sexy del mundo de este 2025, según PEOPLE. El británico, desde que pertenece a la industria del entretenimiento, ha sabido elevar la temperatura a través de sus diversos proyectos, y este año no puede terminar de mejor manera que con dicho reconocimiento.

Este nombramiento fue bien recibido por él, y se siente contento por el elogio que viene de una de las revistas más reconocidas en todo el mundo: “Es un gran honor. Obviamente, me siento increíblemente halagado. Y es totalmente absurdo. (Risas) Ha sido un secreto, así que estoy muy emocionado de que mis amigos y familiares se enteren”, dijo en exclusiva para PEOPLE.

Sin embargo, abordó otros temas que van más allá de ser visto como uno de los hombres más seductores de este año, relacionados con uno de los aprendizajes que ha tenido en la vida, y tiene que ver con los estudios y todos los cursos en los cuales decidió inscribirse, aunque no todos culminaron de forma satisfactoria, como lo fue el de música. Pero no descarta la opción de volver a reanudarlos más adelante.

“No terminé la universidad abierta, donde se estudia desde casa. Me inscribí en unos nueve cursos distintos, sin darme cuenta de que si no los terminabas, te expulsaban. Así que no terminé ni el de volcanes y tsunamis ni el de Leonardo da Vinci. Sí, terminé el de música, pero justo en ese momento me expulsaron. Ojalá pueda retomarlo“, explicó en la exclusiva.

El actor de la serie “Bridgerton” manifestó que hay ocasiones en las que le ha cruzado por la mente el temor y la incertidumbre en situaciones específicas de su vida, cuando a veces piensa que no podrá con algunas cosas, pero por fortuna siempre encuentra la manera de seguir adelante.

“En distintos momentos de mi vida he pensado: «Puedo con esto», pero a veces me invade un profundo miedo y una gran inseguridad. De pequeño, tenía mucha seguridad en mí mismo, y quizás la perdí al crecer. Todos intentamos, de alguna manera, volver a nuestros orígenes, ¿no? Pero hace una hora estuve nadando en el mar con un buen grupo de amigos y me sentí de maravilla”, dijo durante la exclusiva.

