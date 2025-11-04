La Casa Blanca se retracta tras comentarios de Trump sobre los beneficios del SNAP

La Casa Blanca salió este martes a aclarar y desmentir los comentarios del presidente Donald Trump, quien había insinuado en redes sociales que los beneficios del programa de asistencia alimentaria SNAP se suspenderían hasta que los demócratas votaran a favor de reabrir el Gobierno federal.

Las declaraciones del mandatario causaron confusión al sugerir que su administración condicionaría la ayuda alimentaria a una negociación política, pese a que dos jueces federales ordenaron el lunes mantener el programa operativo, publicó AP.

Horas después, la secretaria de prensa Karoline Leavitt aseguró que la Casa Blanca no planea suspender los pagos del SNAP y que la administración “continúa desembolsando fondos mediante el uso de recursos de contingencia, conforme a las órdenes judiciales”.

Leavitt explicó además que el presidente “no quiere depender del fondo de emergencia en el futuro”, lo que —según dijo— fue el verdadero sentido del mensaje que Trump publicó más temprano.

En su mensaje en redes sociales, el presidente había afirmado que los beneficios del SNAP se otorgarían “solo cuando los demócratas de la izquierda radical abran el gobierno, y no antes”.

Eso fue interpretado como una amenaza directa a los beneficiarios del programa, del que dependen alrededor de 42 millones de estadounidenses, según datos del Departamento de Agricultura.

De acuerdo con documentos judiciales citados por medios locales, el USDA había planeado congelar los pagos del SNAP a partir del 1 de noviembre por falta de fondos, debido al prolongado cierre del Gobierno federal, que este martes alcanzó su día 34.

Sin embargo, tras la intervención judicial, la agencia se vio obligada a usar el fondo de emergencia, estimado en $4,650 millones de dólares, para cubrir aproximadamente la mitad de las prestaciones habituales.

El Departamento de Justicia también confirmó que “cumplirá su obligación de gastar la totalidad de los fondos de contingencia”, aunque advirtió que los recursos no alcanzarán para nuevos solicitantes ni para responder a emergencias futuras.

Sigue leyendo:

• USDA prohíbe descuentos a beneficiarios de SNAP durante el cierre del gobierno

• Trump amenaza con suspender totalmente los beneficios SNAP durante el cierre del gobierno

• El impacto del cierre del Gobierno de EE.UU. en más de 20 servicios y empleos federales