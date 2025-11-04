El impacto del cierre del Gobierno de EE.UU. en más de 20 servicios y empleos federales

Con el cierre del Gobierno de EE.UU. alcanzando ya 35 días, más de un millón de empleados federales y millones de beneficiarios enfrentan interrupciones críticas, con efectos económicos que van de los $7,000 hasta $14,000 millones que apenas comienza a revelarse.

Por si fuera poco, el actual cierre del Gobierno está a punto de convertirse en el más largo de la historia, luego que este martes igualó la marca de duración establecida en 2019, precisamente durante la primera gestión del presidente Donald Trump.

La diferencia de la contingencia actual es que todo indica que el cierre continuará por tiempo indefinido y la mayoría de los impactos negativos apenas comienzan a ser palpables, como la entrega parcial de la ayuda alimentaria para los estadounidenses de menores ingresos o el retraso de miles de millones en fondos federales.

De acuerdo con un análisis realizado por la cadena CNN y otros medios, estos son algunos de los efectos más notables de lo que será el cierre del Gobierno estadounidense más largo de la historia.

Más de un millón de empleados federales sin sueldo

De este grupo hay varios miles que se desempeñan en trabajos considerados “esenciales” y tienen que presentarse a trabajar sin sueldo. Otros han sido suspendidos temporalmente durante el cierre del aparato federal y ya tienen más de un mes sin cobrar o con reducciones temporales a sus salarios, aunque el gobierno de Donald Trump ha encontrado maneras de pagar a las tropas y a otros empleados, pero con fondos de emergencia que se acabaron rápidamente.

Si bien, una ley propuesta por el propio Trump en su primer mandato exige que los trabajadores afectados reciban el pago retroactivo, esta administración ha puesto en duda su aplicación. La suspensión también afecta a los contratistas que trabajan indirectamente para el Gobierno federal. En estos casos, no tienen garantizado el pago retroactivo una vez que termine el cierre.

Casi 42 millones de beneficiarios del Programa SNAP recibirán pagos parciales

Apenas este viernes, dos jueces ordenaron al gobierno federal que utilice sus fondos de reserva para financiar el pago de los beneficios SNAP en noviembre, no son suficientes para cubrir los más de $8,000 millones en beneficios que se dispersan cada mes, por lo que la entrega de apoyos en noviembre será parcial.

En algunos casos, los aranceles financian parcialmente los programas de nutrición infantil. Un programa alimentario independiente, denominado WIC, para mujeres, bebés y niños, también se financia parcialmente con los ingresos arancelarios.

Datos epidemiológicos desactualizados

Los datos sobre la gripe, el Covid-19 y el Virus sincicial respiratorio (VSR) que pueden representar un riesgo epidemiológico, no se están actualizando y pueden provocar puntos ciegos para el sistema de salud ante una posible emergencia sanitaria.

Los programas Head Start están empezando a tener problemas de financiamiento

Los planes que brindan educación infantil y desarrollo a niños de bajos recursos comenzaron a perder financiamiento federal a partir de noviembre. El gobierno federal financia de manera escalonada a 1,600 programas diferentes en todo el país a lo largo del año. A partir del sábado, unos 140 programas en 41 estados ya dejaron de recibir pagos.

Se disparan los precios de las primas de Obamacare

El eje del cierre del Gobierno es la disputa entre demócratas y republicanos en el Congreso por una extensión de los subsidios adicionales para las primas de Obamacare. La falta de acuerdo provocó que las pólizas ya han subido este año, incluso antes de que finalicen dichos subsidios. Para algunos beneficiarios del Obamacare, las primas podrían duplicarse, sin que sepan qué sucederá con los costos, cuando expiren los subsidios adicionales.

Colapsa el sistema aeroportuario

Los controladores aéreos están obligados a trabajar sin remuneración y cada vez más se están reportando enfermos o toman tiempo para trabajar en otro lugar mientras se normaliza su situación, aumentando el número de aeropuertos con personal reducido. Durante el fin de semana de Halloween, se registraron 98 casos de escasez de personal y más de 400 casos durante los 35 días que lleva el cierre del Gobierno.

Se registran los primeros retrasos en las hipotecas

La aprobación de préstamos ha continuado para la mayoría de los compradores de vivienda, pero algunos programas gubernamentales de préstamos se han visto afectados, entre ellos, un programa del Departamento de Agricultura de EE.UU. para incentivar la compra de viviendas en zonas rurales y suburbanas.

El programa de seguro contra inundaciones respaldado por el Gobierno dejó de emitir pólizas.

Se suspendieron los préstamos a la Administración de Pequeñas Empresas

Los préstamos garantizados por la SBA, por sus siglas en inglés, a las pequeñas empresas que cuentan con una garantía gubernamental se congelaron el 1 de octubre. La agencia afirma que no puede financiar $170 millones diarios a las empresas.

Suspensión histórica a los trabajadores de seguridad nuclear

Por primera vez en la historia, la agencia que supervisa la seguridad del arsenal nuclear estadounidense suspendió temporalmente a la mayoría de sus 1,400 personas empleadas. Esta contingencia obligó a la Administración Nacional de Seguridad Nuclear, incluidas Pantex en Texas e Y-12 en Tennessee, a entrar en un modo de cierre seguro.

Impacto de al menos $7,000 millones en la economía nacional

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el costo económico del primer mes del cierre administrativo costará a la economía estadounidense entre $7,000 y $14,000 millones. Los expertos consideraron que el cierre provocará una desaceleración mucho mayor del PIB, aunque la mayor parte de la pérdida se recuperará con el tiempo.

$33,000 millones en gastos aplazados

De acuerdo con estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO en inglés), el Gobierno ha aplazado pagos o financiamiento por $33,000 millones durante el primer mes del cierre.

Si la situación se prolonga a seis semanas, el Gobierno federal habrá aplazado $54,000 millones en gastos. De ellos, $16,000 millones son por compensaciones que no se pagaron a los empleados federales, $36,000 millones que no se gastaron en bienes y servicios y $2,000 millones que no se entregaron a los beneficiarios del programa SNAP. Si el cierre se extiende durante otro mes, los gastos aplazados subirán a $ 74,000 millones.

Falta de información para medir el desempeño de la economía

El Gobierno no está recopilando datos relevantes para medir a la economía nacional, entre ellos: empleo, inflación, crecimiento y ventas minoristas durante el periodo de cierre. Esto dificulta que la Reserva Federal tome decisiones informadas sobre la política monetaria del país.

IRS y otras oficinas tienen operaciones limitadas

Organismos federales no esenciales han tenido que improvisar medidas para seguir operando durante el cierre. El IRS ha implementado acciones para cumplir con sus funciones y las nuevas disposiciones del proyecto de ley de recortes de impuestos y gastos contenidos en la Big Beautiful Bill.

Afectaciones en la operación de los cementerios nacionales

Si bien, los entierros continúan, el mantenimiento y tareas como la colocación de lápidas se han retrasado.

Parques nacionales operan sin personal

Un grupo de voluntarios a nivel nacional intentan ayudar en la operación de los parques nacionales, debido a la falta de personal.

Los estados demócratas sufren recortes presupuestales

Funcionarios de la administración Trump afectaron a estados demócratas como California y Nueva York, con la cancelación de proyectos de infraestructura por una cifra de $8,000 millones al comienzo del cierre del Gobierno.

Trabajadores sanitarios regresaron a sus puestos para trabajar sin sueldo

El período de inscripción abierta de Medicare finaliza el 7 de diciembre, y los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) llamaron a sus oficinas a miles de trabajadores suspendidos temporalmente para atender a las personas que desean inscribirse en planes de seguro médico.

Hay certificados de matrimonio en Washington

Si bien, la mayoría de los tribunales sigue operando, el Tribunal Superior del Distrito ha suspendido la expedición de licencias matrimoniales y la celebración de ceremonias, por lo que otra oficina del Distrito de Columbia tuvo que realizar esta función, tras la aprobación de una ley de emergencia por parte del Consejo del Distrito.

Ha habido menos OPV

Con el personal de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC en inglés) operando de manera limitada, a las empresas les ha resultado más difícil salir a bolsa o escindir filiales. Para tratar de contrarrestar el problema, la SEC generó una vía para que las empresas pudieran seguir adelante con las Oferta Pública de Venta (OPV) durante el cierre, pero muchas empresas retrasaron sus planes.

