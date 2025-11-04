New York Jets cambiaron a Sauce Gardner y a Quinnen Williams por altas selecciones de primera ronda del Draft

El estelar esquinero All-Pro Sauce Gardner y el tackle defensivo Quinnen Williams pasaron del último lugar al primero, tras ser canjeados de New York Jets a Indianapolis Colts y a Dallas Cowboys respectivamente.

Los sorprendentes acuerdos de los Jets de Nueva York destacaron en una serie de operaciones antes de que el plazo para realizar canjes en la NFL expirara el martes.

Los Jets están cargados de selecciones de draft después de intercambiar a sus dos mejores jugadores defensivos y necesitan elegir sabiamente para reconstruir una franquicia que tiene la sequía de playoffs activa más larga en la NFL.

4 trades, 4 new Jets, 4 additional draft picks



your Jets trade-deadline recap⬇️ pic.twitter.com/8elveIlsZ9 — New York Jets (@nyjets) November 5, 2025

Sauce Gardner a los Colts

Los Indianapolis Colts intercambiaron dos selecciones de primera ronda del draft con los New York Jets a cambio del esquinero estelar Sauce Gardner.

Los Jets recibirán selecciones de primera ronda del 2026 y 2027, además de AD Mitchell, el receptor que Indianapolis seleccionó en la segunda ronda del draft de 2024.

Sauce Gardner acababa de firmar una extensión de contrato de cuatro años y $120.4 millones de dólares con New York esta temporada baja.

“Contar con la oportunidad de adquirir a un jugador talentoso como Sauce Gardner era algo que no queríamos dejar pasar”, dijo el gerente general de los Colts, Chris Ballard. “Es un jugador al que observamos mucho al salir de la universidad y hay una razón por la que fue la cuarta selección general. Sauce es un cornerback probado. Su habilidad y naturaleza competitiva elevarán el nivel de juego de todos en la unidad defensiva”.

“Estamos encantados de que sea un Colt. En la misma nota, AD Mitchell es una gran persona y un gran jugador. Creemos que tendrá éxito en Nueva York, y le deseamos lo mejor mientras entra en el próximo capítulo de su carrera”, cerró Ballard.

Sauce Gardner, la cuarta selección global del draft de 2022, fue nombrado Novato Defensivo del Año en el 2022. Es el único esquinero desde la fusión de la NFL y la AFL en 1970 en ser nombrado al primer equipo All-Pro en cada una de sus dos primeras temporadas.

BREAKING: Jets are trading CB Sauce Gardner to the Colts. (via @RapSheet) pic.twitter.com/MRT06JrHze — NFL (@NFL) November 4, 2025

Cowboys adquieren a Quinnen Williams

Los Dallas Cowboys adquirieron al tackle defensivo Quinnen Williams, tres veces seleccionado al Pro Bowl.

A cambio, los Jets recibirán una selección de segunda ronda del draft de 2026, una selección de primera ronda del draft de 2027 y al tackle defensivo Mazi Smith.

Quinnen Williams era posiblemente el mejor jugador de los Jets y aún se encuentra en la plenitud de su carrera (cumplirá 28 años en diciembre). Estaba bajo contrato con el equipo por dos años más tras firmar una extensión de cuatro años y 96 millones de dólares en 2023.

Esta temporada acumula 32 tacleadas, una captura y tres balones sueltos forzados.

BREAKING: Jets trade DT Quinnen Williams to Cowboys in exchange for a 2026 1st-round pick and more. (via @RapSheet, @TomPelissero, @MikeGarafolo) pic.twitter.com/CGjs6luknu — NFL (@NFL) November 4, 2025

