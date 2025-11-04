Organización de inmigrantes alerta sobre redadas de ICE en Queens y detenciones arbitrarias

Make the Road New York condenó el lunes una serie de redadas realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas durante el fin de semana en el vecindario de Corona, en Queens, que dejaron a residentes atemorizados y a familias inmigrantes en alerta.

Sienna Fontaine, codirectora ejecutiva de la organización de inmigrantes, calificó los operativos como un nuevo ejemplo de cómo “agentes federales enmascarados atacan, aterrorizan y secuestran a inmigrantes en las calles a plena luz del día”.

Aseguró que las redadas reflejan una escalada de las actividades de ICE bajo la actual administración, dirigida —dijo— contra trabajadores inmigrantes, mediante perfiles raciales y detenciones arbitrarias de personas que simplemente caminaban por el lugar.

“Este es un momento peligroso para todos los neoyorquinos. Nadie está a salvo cuando nuestras comunidades son invadidas por agentes federales que vigilan, acosan y ponen en peligro nuestros barrios”, expresó citada en un comunicado.

La organización, que agrupa a más de 28,000 miembros en todo el estado, reiteró su compromiso de acompañar y proteger a las comunidades afectadas. “Permanecemos vigilantes y, junto con nuestras comunidades y aliados, estamos construyendo poder colectivo para cuidarnos mutuamente”, afirmó.

Make the Road New York también recordó la importancia de que los ciudadanos conozcan sus derechos constitucionales en caso de ser confrontado por agentes federales, sin importar el estatus migratorio.

Para ello, pidió a los residentes que visiten las páginas web WeProtectUsNY.org y NosProtegemosNY.org, donde ofrecen recursos en inglés y español sobre cómo actuar ante una redada o interrogatorio.

