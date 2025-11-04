Papa León XIV pide diálogo para resolver la tensión entre Estados Unidos y Venezuela

El papa León XIV instó este martes a “buscar el diálogo” para encontrar una solución a los problemas entre Estados Unidos y Venezuela en el mar del Caribe, e insistió en que con la violencia ninguna de las partes vencerán.

“Lo más importante es buscar el diálogo”, afirmó el pontífice al ser consultado sobre la creciente tensión entre Caracas y Washington, después de que el presidente estadounidense Donald Trump asegurara el domingo que “no cree” que Estados Unidos vaya a entrar en guerra con Venezuela.

En su comparecencia ante la prensa al salir de su residencia de Castel Gandolfo, en las cercanías de Roma, también se refirió a la situación en Oriente Medio, donde dijo que la paz “es muy frágil” y debe basarse en “la justicia de todos los pueblos”.

“Gracias a Dios, al menos la primera fase del acuerdo de paz sigue adelante, pero es muy frágil. Es necesario ver cómo avanzar hacia la segunda parte, abordar el tema del gobierno y garantizar los derechos de todos”, explicó.

“El tema de Cisjordania es complejo: Israel había dicho una cosa y luego a veces se hace otra. Debemos tratar de trabajar juntos por la justicia y por todos los pueblos”, concluyó.

León XIV aprovechó además que este martes se celebra el Día de las Fuerzas Armadas en Italia para felicitar a los militares y recordar que “los países tienen el derecho de tener fuerzas armadas para defender la paz, para construir la paz”.

