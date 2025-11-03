Maduro dice que dos presuntos narcoaviones volaron a Venezuela en medio del despliegue de EE.UU.

Nicolás Maduro aseguró este lunes que dos aviones supuestamente vinculados al narcotráfico atravesaron el espacio aéreo de Venezuela, donde fueron destruidos la semana pasada.

“Mientras Estados Unidos movía unos aviones por el Caribe trataron de entrar a Venezuela dos aviones del narcotráfico. Les pasaron por al frente”, sostuvo en su programa semanal Con Maduro+.

El pasado jueves, la Fuerza Armada venezolana informó de la destrucción, en el estado Apure, de dos aeronaves supuestamente vinculadas al narcotráfico que habían ingresado al espacio aéreo con el transpondedor apagado.

El chavismo ha denunciado que la presencia militar estadounidense, que Washington justifica como parte de su lucha contra el narcotráfico, es un plan para propiciar un “cambio de régimen” e imponer una autoridad “títere” con la que Estados Unidos pueda “apoderarse” de recursos naturales como el petróleo.

Maduro aseveró este lunes que Venezuela “tiene un modelo muy avanzando de lucha” contra el narcotráfico e indicó que, desde principios de 2025 hasta octubre, las fuerzas militares y policiales incautaron 63 toneladas de aproximadamente 100 que, aseguró, “pretende pasar el narcotráfico colombiano” por territorio venezolano.

En ese sentido, el líder del chavismo dijo que el presidente Gustavo Petro “ha sido el gran combatiente colombiano contra el narcotráfico” en ese país.

Afirmó: “Toda la droga que se produce en Colombia, en Perú y parte en Bolivia sale por Ecuador en los barcos y las empresas del presidente Daniel Noboa, quien se robó las elecciones a través de un fraude”.

“Eso lo saben los organismos de inteligencia policial de Estados Unidos, lo sabe el FBI, lo sabe la DEA, lo saben los militares estadounidenses, lo saben”, agregó.

Sigue leyendo:

• Trump: Creo que Maduro tiene los días contados como presidente de Venezuela

• Marco Rubio desmiente que EE.UU. planee bombardear instalaciones militares en Venezuela

• Rusia admite contactos con Maduro para una eventual ayuda frente a presión de EE.UU.