EE.UU. lanza nuevo ataque en el Pacífico y mata a dos presuntos narcotraficantes

El Departamento de Guerra de Estados Unidos, así llamado por la administración Trump, llevó a cabo este martes un nuevo ataque en aguas internacionales del Pacífico Oriental, cerca de Colombia, contra un buque presuntamente operado por dos presuntos narcotraficantes que murieron durante la operación.

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, detalló que la intervención fue ejecutada por fuerzas del Comando Sur, que desde hace semanas mantiene despliegues simultáneos tanto en el Caribe —frente a las costas de Venezuela— como en el Pacífico Oriental, a la altura de Colombia.

Hegseth informó que ningún militar estadounidense resultó herido y advirtió que Washington continuará destruyendo toda embarcación vinculada al tráfico de drogas.

“Localizaremos y destruiremos TODAS las embarcaciones que intenten traficar drogas a Estados Unidos para envenenar a nuestros ciudadanos. Proteger la patria es nuestra máxima prioridad. Ningún terrorista del cártel tiene la más mínima oportunidad contra las fuerzas armadas estadounidenses.”, afirmó en un mensaje publicado en Truth Social, acompañado de un video del operativo.

Con este nuevo operativo, ya suman más de quince ataques letales desde el inicio de la campaña, que ha dejado al menos 25 muertos, según datos del propio Departamento.

Rubio informará al Congreso sobre los operativos

El nuevo ataque se produce horas antes de que el secretario de Estado, Marco Rubio, se presente a puerta cerrada en el Congreso este miércoles para informar sobre las acciones contra las llamadas “narcolanchas” en el Caribe y el Pacífico.

Según la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, la reunión se celebrará con el denominado Grupo de los 12, integrado por los líderes de ambas cámaras y miembros de los comités de inteligencia.

Leavitt señaló que los demócratas han sido informados “en ocho ocasiones distintas” sobre los operativos, pese a las críticas de que el Gobierno de Trump ha actuado sin suficiente supervisión legislativa.

“La Administración ha sido sumamente transparente”, aseguró, destacando que Rubio ofrecerá detalles adicionales sobre el alcance de las operaciones militares en el Capitolio.

Y añadió: “El presidente Trump ha dejado muy claro que, si los senadores desean conocer las operaciones contra los narcotraficantes, pueden hacerlo. Estamos encantados de hablar con ellos al respecto y seguiremos haciéndolo”, afirmó.

