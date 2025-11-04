USPS moderniza sus servicios con una inversión de $20,000 millones para agilizar el correo antes de las fiestas

El Servicio Postal de Estados Unidos (USPS, por sus siglas en inglés) anunció una serie de cambios estructurales y tecnológicos que transformarán su operación nacional justo a tiempo para las fiestas de fin de año.

Con una inversión de $20,000 millones de dólares destinada a modernizar equipos, vehículos y centros de procesamiento, la agencia asegura que los estadounidenses podrán recibir su correo y paquetes más rápido que nunca, incluso durante los días de mayor demanda.

En un comunicado, el USPS informó que las nuevas normas de servicio permitirán entregas dentro de una misma región en un plazo promedio de 2 a 3 días, con una mejora sustancial en la eficiencia de los envíos de primera clase y paquetería. Según la agencia, el tiempo promedio de entrega nacional ahora se sitúa en menos de 3 días.

Plazos más cortos y capacidad ampliada

Las normas de servicio, que establecen los plazos previstos de entrega una vez que el USPS recibe un envío, fueron actualizadas con el objetivo de mejorar la experiencia del usuario y competir con servicios privados de mensajería.

Tradicionalmente, el correo de primera clase tarda entre 1 y 5 días en llegar a destino, mientras que los materiales publicitarios, revistas y paquetes cuentan con plazos de uno, 2 o 3 días, según la distancia. Con las nuevas medidas, el USPS espera reducir significativamente los retrasos y cumplir con mayor consistencia las fechas prometidas.

Además, la capacidad diaria de procesamiento del servicio postal se incrementó de 60 millones a 88 millones de piezas de correo gracias a la instalación de más de 600 máquinas de clasificación de última generación en los últimos 5 años, incluidas 94 en 2025. Estas máquinas automatizan el escaneo y rastreo de paquetes, permitiendo que los clientes puedan seguir el trayecto de sus envíos en tiempo real con mayor precisión.

Refuerzo de personal y vehículos ecológicos

Para enfrentar la alta demanda estacional, el USPS incorporará 14,000 empleados temporales durante el periodo navideño. Además, ya se han puesto en circulación más de 24,000 vehículos nuevos, con planes de alcanzar un total de 106,480 unidades, de las cuales 66,000 serán eléctricas y de cero emisiones.

“Estas inversiones representan un cambio estructural sin precedentes para el servicio postal”, señaló la agencia en su comunicado. “Nuestro objetivo es garantizar que cada envío llegue a su destino de forma más rápida, confiable y sostenible”.

Los nuevos vehículos eléctricos forman parte del plan de sostenibilidad del USPS, que busca reducir su huella de carbono y modernizar su flota, una de las más grandes del país. Con esta transición, el servicio postal apunta a un futuro con menos emisiones contaminantes y una mayor eficiencia energética.

USPS sigue inviertiendo en vehículos eléctricos para que sus servicios impacten lo menos al medio ambiente. (Foto: Susan Haigh/AP)

Nuevos centros y modernización nacional

Otro de los pilares de esta transformación es la expansión de instalaciones postales en todo Estados Unidos. En 2025, el USPS abrió nuevos centros en Dallas, Phoenix, Johnson City (Tennessee) y otras ciudades, y se prepara para inaugurar próximamente instalaciones en Memphis (Tennessee), Birmingham (Alabama), Tampa (Florida) y San Antonio (Texas).

Durante los últimos 4 años, el USPS ha construido o modernizado una vasta red de centros estratégicos:

* 9 Centros Regionales de Procesamiento y Distribución (RPDCs)

* 19 Centros Regionales de Transferencia (RTHs)

* 17 Centros Locales de Procesamiento (LPCs)

* 133 Centros de Clasificación y Entrega (SDCs)

Estas nuevas instalaciones permitirán reducir los tiempos de traslado, mejorar la coordinación logística y aumentar la capacidad de respuesta durante las temporadas de mayor volumen de envíos.

Un servicio postal más rápido y moderno

El USPS busca con estas medidas dejar atrás los retrasos que afectaron al sistema durante los años de pandemia, cuando la escasez de personal y el aumento del comercio electrónico saturaron la red postal. Hoy, la meta es modernizar completamente la experiencia del cliente, combinando tecnología, sostenibilidad y eficiencia operativa.

“Estamos comprometidos con ofrecer un servicio confiable y moderno para todos los estadounidenses”, concluyó la agencia. “Las mejoras implementadas no solo acelerarán las entregas, sino que fortalecerán la infraestructura postal del país para las próximas décadas”.

Con esta renovación integral, el USPS se prepara para enfrentar la temporada más intensa del año con una flota renovada, más personal, nuevos centros y la promesa de que cada carta y paquete llegará a su destino a tiempo, incluso en los días más ajetreados del calendario.

