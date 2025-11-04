Votantes de California aprobaron nuevo mapa electoral para Cámara de Representantes

Con más de 4 millones de votos, según las proyecciones, los votantes de California votaron para aprobar la ley 50 para el nuevo mapa electoral de la Cámara de Representantes, lo que representa una victoria para los demócratas.

La aprobación de la Proposición 50 con un 64,4% ofrece a los demócratas la posibilidad de ganar hasta cinco escaños adicionales, los cuales permitirán contrarrestar la iniciativa de los republicanos de Texas.

La medida de Texas y la respuesta de California han desencadenado una oleada de esfuerzos de redistribución de distritos en todo el país.

Trump busca mantener la mayoría de los republicanos

Trump busca mantener la mayoría del Partido Republicano en la Cámara de Representantes. Los republicanos tienen 219 escaños frente a los 213 de los demócratas.

La Propuesta 50 tiene como objetivo las próximas elecciones de medio término en 2026 y las generales de 2028. Los mapas electorales entrarían en vigor de manera inmediata y mantendrán su aplicabilidad hasta el próximo ciclo de redistribución de distritos después del censo de 2030.

La medida fue impulsada por Newsom, y el expresidente Barack Obama también instó a los votantes a aprobarla.

Los resultados en las votaciones del martes representan una victoria política para el gobernador demócrata Gavin Newsom, quien presentó la medida como una herramienta esencial para luchar contra Donald Trump y proteger la democracia estadounidense.

Con información The Associated Press

