Comienza la reestructuración: las primeras bajas de los Yankees tras el fracaso en la postemporada 2025

El telón de la temporada 2025 ha caído de manera decepcionante para los New York Yankees. Tras no cumplir con las altas expectativas en la postemporada, la organización ha iniciado de inmediato la dolorosa, pero necesaria, limpieza del roster.

La gerencia ha comenzado a desprenderse de jugadores para liberar espacio salarial y flexibilidad, buscando un cambio radical de cara a la campaña 2026.

La primera oleada de bajas confirma que el equipo no teme tomar decisiones difíciles para revertir el resultado de una temporada considerada un fracaso para los estándares del club.

La Lista de Agentes Libres: Los Huecos que se Abren

Un total de nueve jugadores que terminaron la temporada 2025 en el roster de los Yankees han optado por la agencia libre. Entre las bajas más significativas se encuentran:

Paul Goldschmidt (Primera Base): El veterano y potente bateador se convierte en agente libre. Su salida deja un hueco de poder y liderazgo en la primera base que los Yankees deberán llenar.

El veterano y potente bateador se convierte en agente libre. Su salida deja un hueco de poder y liderazgo en la primera base que los Yankees deberán llenar. Trent Grisham (Jardinero Central): A pesar de su excepcional defensa, su inconsistencia ofensiva lo lleva de vuelta al mercado.

A pesar de su excepcional defensa, su inconsistencia ofensiva lo lleva de vuelta al mercado. Amed Rosario (Tercera Base/Infielder): El versátil jugador de cuadro probará suerte fuera de Nueva York.

El versátil jugador de cuadro probará suerte fuera de Nueva York. Austin Slater (Jardinero Derecho): Otro jardinero que se suma a la agencia libre.

Otro jardinero que se suma a la agencia libre. Devin Williams (Pitcher Derecho) y Ryan Yarbrough (Pitcher Zurdo): Dos lanzadores que estuvieron en el bullpen y ahora buscarán nuevos contratos, al igual que los pitchers Paul Blackburn y Luke Weaver.

Trent Grisham posiblemente no regrese con los Yankees. Crédito: Matt Marton | AP

El mensaje a la afición

Estos primeros movimientos son interpretados como una señal clara por parte del Gerente General: la complacencia ha terminado. La franquicia está enviando un mensaje al resto de la liga y a sus propios jugadores de que la mediocridad en octubre no será tolerada.

El mercado de invierno se perfila como un periodo de alta actividad para los Yankees. Con estas salidas, el equipo no solo renuncia a jugadores, sino que abre huecos en el roster para buscar agentes libres de élite y realizar canjes que redefinan la estructura de su ofensiva y bullpen para 2026.

