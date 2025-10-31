Los Yankees consideran usar a Jazz Chisholm como “moneda de canje” en el mercado de invierno

La directiva de los Yankees, conocida por su mentalidad agresiva en el mercado, se enfrenta a una decisión crucial sobre Jazz Chisholm Jr., el explosivo pelotero que adquirieron de los Marlins.

Adquirido en un movimiento de cambio, Chisholm ha demostrado su valor tanto en la segunda base como en los jardines, pero su situación contractual lo convierte ahora en un activo extremadamente valioso para el equipo.

El infielder bahameño está entrando en el último año de su elegibilidad para el arbitraje salarial, lo que significa que el 2026 será su última temporada bajo el control económico del equipo antes de poder declararse agente libre en 2027. Este factor temporal impulsa a la franquicia del Bronx a considerar su canje para capitalizar su valor en el mercado.

El argumento del canje

La lógica detrás de un posible movimiento es simple: si los Yankees no planean firmar a Chisholm a una extensión de contrato a largo plazo (algo que su alto precio y la necesidad de reforzar otras áreas harían complejo), lo más estratégico sería canjearlo ahora.

De esta manera, los Yankees podrían obtener a cambio un paquete sustancial de prospectos de élite o un jugador de Grandes Ligas probado con control contractual más extenso, maximizando el retorno por un jugador que, de otra forma, podría irse sin compensación al finalizar 2026.

Chisholm ha mostrado su capacidad con el madero, sumando poder y velocidad, y su versatilidad posicional lo hace un objetivo atractivo para muchos equipos. Este alto perfil lo convierte en la perfecta “moneda de canje” para que los Yankees consigan los refuerzos específicos que necesiten.

¿Un movimiento para el futuro?

Aunque Chisholm ha tenido buenos momentos con el uniforme a rayas, las dudas sobre la estabilidad a largo plazo en su rendimiento (en parte debido a lesiones pasadas y su inconsistencia defensiva en ciertas posiciones) se suman a la ecuación económica.

La temporada baja se perfila como un momento de gran actividad en el Bronx, y la presencia de Jazz Chisholm Jr. en la lista de activos transferibles podría ser la llave para destrabar un canje que cambie radicalmente la estructura del equipo para la próxima campaña.

