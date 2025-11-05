Cristiano Ronaldo elogia a Donald Trump y asegura que”puede ayudar a cambiar el mundo”

El delantero portugués, actualmente en las filas del Al Nassr, ha vuelto a acaparar titulares, esta vez fuera del terreno de juego. En una entrevista reciente concedida al comunicador británico Piers Morgan, Cristiano Ronaldo abordó diversos temas personales y profesionales, pero fue su comentario sobre el mandatario estadounidense, Donald Trump, el que capturó la atención global.

El diálogo surgió a raíz de un regalo particular: una camiseta de la selección portuguesa que Ronaldo había autografiado para el presidente Trump. La dedicatoria, que se hizo pública en junio pasado a través del presidente del Consejo Europeo, António Costa, contenía la firma de Ronaldo y el mensaje: “Para el presidente Donald Trump. Jugando por la paz.”

El elogio de ‘CR7’ a Trump

Al ser preguntado por Piers Morgan sobre el significado detrás de ese mensaje y su percepción de la figura política, Cristiano Ronaldo ofreció una respuesta que destacó el alcance y el potencial de influencia del líder estadounidense.

El futbolista de 40 años no dudó en reconocer el poder de la figura de Trump en la política internacional:

“Es uno de los hombres que puede cambiar o ayudar a cambiar el mundo.”

Donald Trump. Crédito: Mark Schiefelbein | AP

La declaración, realizada desde la residencia del jugador en Arabia Saudita, generó un eco inmediato, mezclando el ámbito del deporte de élite con la política internacional.

El comentario de Ronaldo, una de las figuras más reconocidas y con mayor alcance social del planeta, subraya su interés en los acontecimientos globales, así como su respeto por la capacidad de las personalidades de gran influencia para impactar positivamente en el escenario mundial.

