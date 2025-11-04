Cristiano Ronaldo sobre el Mundial 2026: “No es un sueño ganarlo”

Cuando Cristiano Ronaldo habla, el mundo del fútbol se paraliza. Precisamente eso ocurrió con sus últimas declaraciones sobre el Mundial de 2026 que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

En una entrevista con el famoso periodista británico Piers Morgan, CR7 aseguró que ganar la que seguramente será su última Copa del Mundo, no es un objetivo que le robe el sueño.

Cristiano también se mostró crítico con una parte de la opinión pública que considera que para elegir al mejor jugador de la historia se debe utilizar como argumento si ganó el Mundial.

“Para mí no es un sueño ganar la Copa del Mundo. ¿Definir qué? ¿Para definir si soy uno de los mejores de la historia? ¿Para ganar una competición con seis o siete partidos? ¿Crees que es justo?”, comentó.

Con voz pausada y mirada franca, Ronaldo se abrió con Morgan y reconoció que su final está cerca. El portugués confesó que lleva años preparándose y construyendo su futuro fuera de las canchas.

“Pronto, pero creo que estaré preparado. Será duro, por supuesto. Será difícil, sí. Probablemente, lloraré, sí. Sí, es normal. Y soy una persona que llora con facilidad. No reprimo mis sentimientos. Soy sincero. Soy una persona abierta. Será duro, pero he estado preparando mi futuro desde los 25, 26, 27 años. Así que creo que seré capaz de soportar esa presión”, aseguró.

Piers Morgan ha entrevistado a Cristiano Ronaldo tres veces: una en 2019 y otra en 2022, ambas ampliamente difundidas y polémicas. La última ha sido recientemente a finales de octubre y se publicó este martes.

La primera entrevista fue una conversación íntima emitida por ITV en Reino Unido, donde Cristiano habló sobre su infancia, su padre, su carrera y mostró una faceta emocional poco vista.

La segunda se dio en 2022, fue publicada por TalkTV y generó un cisma dentro del Manchester United y el mundo del fútbol. Cristiano criticó duramente al club y a su entrenador Erik ten Hag. Sus declaraciones sellarían su salida definitiva del equipo.



