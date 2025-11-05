Entregan Premios DADA para celebrar a líderes, innovadores y visionarios

La Dominican American Chamber of Commerce (DAChamber) celebró el pasado 29 de octubre en el New York City Bar Association la primera entrega de los Dominican American Distinguished Awards (DADA), donde se honró a los líderes, innovadores y visionarios que están dando forma al futuro de la comunidad dominico-americana.

Maria M. Khury, consejera ejecutiva de DAChamber y creadora de los Premios DADA, dijo en un comunicado enviado a esta redacción que los galardones representan más que una celebración de logros. “Son un llamado a la acción para seguir rompiendo barreras, fomentando la innovación y preservando nuestro legado cultural. Al honrar a quienes han allanado el camino antes que nosotros, inspiramos a la próxima generación de líderes a continuar llevando la antorcha. Esta noche marca el inicio de una poderosa tradición de empoderamiento, unidad y reconocimiento de la excelencia dentro de nuestra comunidad”, expresó Khury.

En su primera edición se distinguió a Víctor Miguel Pacheco, fundador y CEO de Arajet Airlines, con el Premio El Faro, que reconoce a figuras dominicanas que son faros de liderazgo y visibilidad.

Otros galardonados fueron la Fundación Alberto Cruz con el Premio Raíces; Mariela Vicini, fundadora del Centro Médico de Diabetes, Obesidad y Especialidades (CEMDOE) con el Premio Ally in Action y el Hon. Héctor C. Lora, alcalde de la ciudad de Passaic, quien recibió el Premio Bridge Builder.

También, Héctor Carvajal, CEO de Don Carvajal Café, a quien se le otorgó el Premio DA One Under 40 y Comunidad Connect / Delta Vacations – Iniciativa “Beyond the Flight” que recibió el Premio del Consejo del Fundador (Founder’s Council Award).

El Premio DA Ambassador, otorgado por la Junta Directiva de la Dominican American Chamber of Commerce y que celebra el liderazgo visionario que fortalece los lazos entre la República Dominicana y su diáspora, recayó en Steven Puig, CEO y presidente del Banco BHD.

“Los Premios DADA no son solo una ceremonia de premiación. Son una celebración de las increíbles contribuciones de la comunidad dominico-americana y quienes la apoyan”, dijo Manuel Lebrón, presidente de la Dominican American Chamber of Commerce. “Como el primero de su tipo, este evento establece un escenario poderoso para reconocer la excelencia e inspirar a las futuras generaciones de líderes”.