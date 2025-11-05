Éxodo en Florida: ¿Por qué la mitad de los habitantes considera mudarse del estado?

Una encuesta de la Florida Atlantic University (FAU) arrojó un dato alarmante sobre la preocupación que tienen los habitantes de Florida ante el alto costo de la vida que enfrentan: casi la mitad de los residentes, 49.6% ha considerado mudarse a otro estado, aun cuando es uno de los principales destinos de la migración interna en Estados Unidos. ¿El motivo?, los elevados precios que tienen los bienes y servicios que necesitan para vivir.

El estudio, realizado entre el 30 de septiembre y el 10 de octubre, arrojó que el 26% de las personas consultadas “considera seriamente” abandonar Florida el estado por el costo de vida, mientras que un 23.6% “lo está considerando algo”.

“El índice de quienes consideran mudarse es relevante pues sugiere que, aunque Florida atrae nuevos residentes, muchos de los actuales se sienten lo suficiente exprimidos para pensar en irse”, alertó Eric Levy, director asistente de la iniciativa de encuestas de negocios y economía (BEPI, en inglés) de FAU, en un comunicado.

Los altos costos que implican vivir en Florida

Además, el 90% de los floridanos dijo estar preocupado por la inflación. De ellos, un 56% dijo estar “muy preocupado” y el 80% siente intranquilidad por la asequibilidad de la vivienda. De este rango, un 49% se siente “muy preocupado”.

El 51% de los encuestados dijo sentirse “algo seguro” de poder comprar una casa hoy, mientras el 79% percibió que adquirir una vivienda es “más difícil que hace cinco años”, con los precios (36%), las tasas de interés (15%) y el costo de los enganches (11%) como las mayores barreras.

Además, un 43% de los floridanos consultados dijo que vive “de salario en salario”, lo que les impide ahorrar más allá de su sueldo, por lo que solo 48 % tienen un fondo de emergencias que ples permita cubrir tres meses de gasto.

La principal razón por la que no pueden ahorrar es por “el alto costo de vida” (43%), por encima de las deudas (15%) y limitaciones de ingresos (13%).

Sin embargo, el 53% de los encuestados dijo que todavía cree en el ‘sueño americano’, con un 41% que considera que la economía es “excelente o buena”, por un 27.6% que la tacha de “pobre” y un 31.5% la percibe “regular”.

Un paraíso para la migración en EE.UU.

Estas respuestas contrastan con la gran cantidad de personas que decidieron mudarse a Florida a partir de la pandemia, al grado que el estado fue el segundo que recibió mayor población entre 2023 y 2024, con 467,347 personas, solo detrás de Texas, según datos de la Oficina del Censo.

Florida registró 1 millón de nuevos hogares entre 2019 y 2023, impulsado por migración de estados como Nueva York, Illinois y California, pero esta ola de migración interna provocó un aumento promedio de $500 dólares en los alquileres hasta una media de $1,719 dólares, detalló un estudio realizado por la Universidad de Florida.

