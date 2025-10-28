Florida ejecuta a hombre por crimen en 1998 y establece récord de ejecuciones en un año

Florida ejecutó este martes a Norman Mearle Grim Jr., de 65 años, condenado por violar y asesinar brutalmente a su vecina en 1998. Su muerte marca la decimoquinta ejecución del año en el estado, que encabeza la lista nacional de penas capitales en 2025 con un récord de 41 ejecuciones registradas en todo el país.

Grim fue declarado muerto a las 6:14 p. m., tras recibir una inyección letal de tres fármacos en la Prisión Estatal de Florida, en Starke.

Vestido con uniforme blanco, permaneció inmóvil y rechazó ofrecer unas últimas palabras. Un minuto después de iniciado el procedimiento, cerró los ojos y dejó de responder a los llamados del personal carcelario, según recogió Associated Press.

El hombre fue condenado en el año 2000 por el asesinato de Cynthia Campbell, una vecina desaparecida en julio de 1998 cuyo cuerpo apareció días después en aguas cercanas al puente de la bahía de Pensacola.

La víctima presentaba golpes de martillo y once puñaladas en el pecho, siete de ellas en el corazón. El ADN y otras pruebas físicas confirmaron la participación de Grim, reseñó AP.

Las autoridades indicaron que el condenado renunció a todas sus apelaciones, no recibió visitas ni solicitó la presencia de un consejero espiritual antes de la ejecución.

Ejecuciones en aumento bajo DeSantis

Su caso cierra un ciclo de más de dos décadas de litigios y confirma la tendencia al alza en la aplicación de la pena de muerte bajo la administración del gobernador Ron DeSantis.

Florida no había alcanzado cifras tan altas desde 2014, cuando registró ocho ejecuciones. Este año, sin embargo, supera por amplio margen a Texas y Alabama, que suman cinco cada uno.

DeSantis ya ha firmado dos nuevas órdenes de ejecución para noviembre: la de Bryan Fredrick Jennings, condenado por la violación y asesinato de una niña de seis años en 1979, y la de Richard Barry Randolph, culpable de matar a golpes a su exgerente en 1988.

En todo Estados Unidos, 40 personas han sido ejecutadas en lo que va de 2025, y al menos 18 más podrían serlo antes de finalizar el próximo año, según reportes judiciales.

