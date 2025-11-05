Ferdinando Valencia y su pareja esperan un bebé arcoíris tras 6 años de espera

Ferdinando Valencia y su pareja Brenda Kellerman, a través de sus redes sociales, dieron una noticia que los mantiene muy entusiasmados, y es que se trata de que están en la dulce espera, ya que ella se encuentra en estado de gestación. Además, compartieron que el día que se enteraron fue justamente cuando su hijo Dante cumplía un año más de haber fallecido debido a una negligencia médica que se registró el 3 de agosto del año 2019.

“Nuestro arcoíris más esperado. Hoy, después de seis años de este largo camino, el destino y nuestro angelito nos regalan desde el cielo una nueva oportunidad y un mensaje milagroso que queremos compartir con ustedes, nuestra segunda familia”, comenzaron diciendo sobre esta noticia que los tiene muy contentos.

El actor y su pareja están esperando la llegada de su bebé arcoíris, que es justo aquel que se anuncia después de haber tenido una pérdida. Sin embargo, él explicó que, pese a la felicidad que sienten, igual no quita el dolor de la partida física de un hijo, pero destacó que lo esperan con mucha alegría para recibirlo en su hogar.

“Hoy el miedo ha sido reemplazado por la gratitud. Este bebé no borra el dolor de haber perdido a nuestro amado niño Dante, pero es la prueba de que su amor es un testimonio de su energía eterna que nos sigue protegiendo”, explicó el actor.

Para Valencia, no fue al azar que justo un día tan doloroso para ellos se vuelva feliz al enterarse de que su familia seguirá creciendo, por lo cual también lo considera un nuevo paso para cerrar ciclos y sanar emocionalmente. No se quiso despedir sin antes enviar un mensaje a sus seguidores para agradecerles no solamente por estar ahí en un momento tan complejo, sino en otro donde las sonrisas no caben en sus rostros.

“Ese mismo día del aniversario de su partida no es una casualidad, es el mensaje que necesitábamos; la vida nos está dando una segunda oportunidad para sanar. A ustedes, nuestra familia de Internet, gracias por ser testigos de este milagro. Gracias por acompañarnos en el vacío y ahora en nuestra inmensa alegría. Esperamos que nuestra historia les recuerde que en el dolor más profundo siempre hay espacio para la esperanza. La familia está creciendo“, manifestó.

