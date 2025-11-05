Marc Anthony anuncia su primera residencia en Las Vegas con ‘Vegas My Way!’

El cantante y ganador del Grammy, Marc Anthony, acaba de dar un nuevo paso en su carrera al anunciar su primera residencia en Las Vegas titulada Vegas My Way!, que llegará al BleauLive Theater del Fontainebleau Las Vegas a partir de febrero de 2026.

La residencia incluirá 10 presentaciones que recorrerán su trayectoria musical. Según adelantó la revista Rolling Stone, el repertorio combinará éxitos en inglés y español, además de material inédito y duetos sorpresa.

Para Anthony, de 57 años, este proyecto representa una oportunidad creativa imposible de replicar en una gira tradicional y le permitirá ofrecer un show más íntimo y personalizado a sus seguidores

“Las giras son dinámicas; cada día es un escenario diferente, una ciudad diferente, un país diferente, pero en una residencia puedes montar un espectáculo como debe ser”, explicó. “Este será un espectáculo con montaje, diseño, iluminación y producción pensados para la sala de Las Vegas, con una calidad impecable”.

“Creo que nunca me sentiré tan cómodo, porque puedo contar con el mismo escenario, la misma producción, la misma calidad, noche tras noche. Los fans se beneficiarán, el arte se beneficiará y la música se beneficiará”, añadió.

Para finalizar, Marc Anthony reveló que llevaba años considerando una residencia en la ciudad y que figuras como Celine Dion, Bruno Mars y el Cirque du Soleil influyeron en su decisión.

“Mis mejores recuerdos de Las Vegas son de cuando todo era posible. Creo que quien venga a ver el espectáculo jamás encontrará esa combinación de arte, música y producción en ningún otro lugar”, aseguró.

Un escenario de grandes nombres

El BleauLive Theater, un recinto de más de 8,300 metros cuadrados y capacidad para 3,800 personas, ha recibido a artistas como Post Malone, Keith Urban y Justin Timberlake. Su propuesta combina la magnitud de un gran espectáculo con la cercanía de un ambiente íntimo.

Jeffrey Soffer, presidente y director ejecutivo de Fontainebleau Development, celebró la llegada del cantante.

“Marc es una voz emblemática de nuestra generación. Vegas My Way! marca un hito para el entretenimiento en Las Vegas, y esperamos hacer historia cuando suba al escenario del BleauLive Theater en 2026”, afirmó.

Fechas y venta de boletos

Vegas My Way! se presentará los días 13, 14, 15, 20 y 21 de febrero; 24, 25, 29 y 31 de julio; y 1 de agosto de 2026, con más fechas por anunciar.

Las entradas saldrán a la venta el jueves 6 de noviembre, con preventas especiales disponibles desde el miércoles 5 de noviembre en el sitio oficial del Fontainebleau Las Vegas.

