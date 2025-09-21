Bad Bunny y Marc Anthony se unieron para cantar ‘Preciosa’ en el Choli de Puerto Rico

Este sábado 20 de septiembre, Bad Bunny se despidió oficialmente de su residencia en Puerto Rico. ‘No me quiero ir de aquí: Una más’ fue una función extra que el puertorriqueño anunció luego de cumplir con su fecha 30 y, además de reunir a cientos de personas en el Choli, también lo transmitió por Amazon Prime para todo el mundo.

Bad Bunny hizo el mismo show que diseñó para la residencia que se mantuvo todos los fines de semana entre julio y septiembre, el cual estaba dividido en tres actos en los que cantaban canciones de todos sus álbumes. El escenario, dividido en dos partes, recreaba una casa típica de la isla y un paisaje con una montaña monumental, un flamboyán y plátanos.

Durante las 30 funciones, la estrella pop sorprendía sus asistentes con invitados especiales, y este 20 de septiembre no fue la excepción. Participó Jowell & Randy, Arcangel, RaiNao y Chuwi, pero la gran sorpresa fue Marc Anthony, quien interpretó junto con Bad Bunny ‘Preciosa’.

Antes de cantarla, Bad Bunny le pidió al público apoyo, pues cantaría una especial para él y para todos los puertorriqueños. También apuntó que nunca la había cantado en uno de sus shows. ‘Preciosa’ es una canción patriótica de la isla, en la que se expresa amor, nostalgia y orgullo por el país.

No es de extrañar que haya invitado a Marc Anthony para que la cantara con él, pues una de las versiones más famosas la grabó él para el disco ‘Desde un Principio: From The Beginning’, publicado en 1999.

‘Preciosa’ fue compuesta en 1937 por el compositor puertorriqueño Rafael Hernández Marín. Desde esa fecha hasta ahora, la canción ha sido grabada por varios artistas puertorriqueños y no puertorriqueños, pues es considerada la canción de la isla.

Además de Marc Anthony, algunas de las personas que la han interpretado son Cécilia Cara, Trío Los Andinos con Carmín Vega, Trío Voces de Puerto Rico, Joe Valle, Alejandro Sanz y Pablo Alborán.

