MLS sancionó a Luis Suárez por patada al hondureño Andy Najar

Luis Suárez ha vuelto a las andadas. Este miércoles la MLS decidió actuar de oficio y castigar al delantero con un partido de sanción por patear al hondureño Andy Najar en el partido del pasado sábado ante Nashville SC por los playoffs.

El Comité Disciplinario de la Major League Soccer suspendió al delantero uruguayo por “conducta violenta” durante el segundo partido de la serie al mejor de tres entre Inter Miami y Nashville.

Además del partido de sanción que lo obligará a perderse el duelo definitorio este sábado 8 de noviembre, Suárez recibió una multa económica de cantidad no revelada.

“El Comité Disciplinario de la MLS ha suspendido y multado con una cantidad no revelada bajo el Parámetro 3 del Comité Disciplinario al delantero de Inter Miami CF Luis Suárez, por un partido bajo el Parámetro 3 del Comité Disciplinario por conducta violenta”, indicaron en un comunicado.

Patada de Luis Suárez al hondureño Andy Najar

El pasado sábado, en el minuto 71 de partido, Luis Suárez propinó una patada al hondureño Andy Najar en una jugada ofensiva de Miami dentro del área.

El uruguayo corrió en diagonal para demarcarse y tras ganar la posición, lanzó una patada hacia atrás con su pierna derecha e impactó en justo en la zona íntima del centroamericano.

Najar acabó en el suelo retorciéndose de dolor. El árbitro no observó la jugada y Suárez no recibió amonestación. No obstante, la MLS decidió actuar de oficio y sancionarlo.

Luis Suarez will be suspended for the final game of the MLS Cup Playoff Round One series against Nashville SC on Saturday, sources confirmed to ESPN's @lizzy_becherano. pic.twitter.com/bGzE6FMPIK — ESPN FC (@ESPNFC) November 5, 2025

El Inter Miami fue derrotado en ese partido (2-1), por lo que la eliminatoria quedó empatada 1-1 en el global y se definirá en el tercer y último partido el sábado en Florida.

Inter Miami se queja de la sanción de la MLS a Suárez

En un comunicado publicado en X, el Inter Miami manifestó recibir con respeto la sanción impuesta por el Comité Disciplinario de la MLS. Sin embargo, mostraron su disconformidad con la medida.

El conjunto de Las Garzas alegó que esta sanción sienta un precedente al castigar una jugada que ya había sido revisada por el VAR durante el encuentro y no recibió veredicto.

Inter Miami CF statement on Luis Suárez one game suspension.



Details: https://t.co/VmHkVHOePR pic.twitter.com/JYsvQsvsZM — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) November 5, 2025

Luis Suárez y sus sanciones en la MLS

Se trata de la tercera sanción de Luis Suárez en la MLS. La primera fue una multa económica a finales de febrero por “violar la política de la Liga con respecto a las manos hacia la cara/cabeza/cuello de un rival” en un partido ante New York City FC.

La segunda se dio en septiembre cuando perdieron por goleada 3-0 la final de la Leagues Cup ante Seattle Sounders. Al final del encuentro en el Lumen Field en Washington, se desató una pelea entre algunos jugadores y staff de ambos equipos.

En medio de la acalorada discusión, Suárez escupió en la cara Director de Seguridad de Seattle Sounders. Inicialmente, recibió seis encuentros de castigo para encuentros de este torneo. No obstante, días después la MLS lo suspendió por tres encuentros adicionales.



Sigue leyendo:

· Luis Suárez recibe tres partidos de sanción en la MLS por escupitajo en la Leagues Cup

· Luis Suárez recibe sanción de seis partidos tras su polémica en la final de la Leagues Cup

· Golazo de Messi no evitó la derrota del Inter Miami y jugará un tercer partido en los playoffs ante Nashville