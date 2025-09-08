Luis Suárez recibe tres partidos de sanción en la MLS por escupitajo en la Leagues Cup

El escupitajo de Luis Suárez sigue escupiendo partidos de sanción para el delantero sudamericano. La Major League Soccer (MLS) anunció este lunes que el delantero uruguayo recibirá una suspensión adicional de tres partidos.

La MLS detalló que la sanción corresponde al incidente del pasado 31 de agosto en la final de Leagues Cup cuando Suárez escupió a un miembro del staff de Seattle Sounders.

Esta nueva medida se produce después de que el Comité Disciplinario de la Leagues Cup determinara que Suárez deberá perderse seis encuentros en futuras ediciones del torneo debido a su comportamiento.

El delantero uruguayo no estará disponible en los partidos contra el Charlotte FC el 13 de septiembre; Seattle Sounders el 16 de septiembre y D.C. United el 20 de septiembre.

Major League Soccer Announces Disciplinary Action Following Leagues Cup Finalhttps://t.co/5hyFE40ntb — MLS Communications (@MLS_PR) September 8, 2025

No fue la única sanción que la Major League Soccer anunció este lunes, pues también comunicaron que revocarán los privilegios de acreditación de Steven Lenhart, miembro del personal de los Seattle Sounders, durante el resto de la temporada regular 2025 y la postemporada por su participación en la pelea que estalló entre los dos equipos tras la final.

Asimismo, la MLS informó que Seattle Sounders FC fue multado con una cantidad no revelada por apropiación indebida de credenciales.

El escupitajo de Luis Suárez

Al final del encuentro en el Lumen Field en Washington, tras la goleada 3-0 de Seattle, se desató una pelea entre algunos jugadores y staff de ambos equipos.

Sin embargo, los que aparecieron en las fotos de la vergüenza fueron el uruguayo y Sergio Busquets. Este último propinó un puñetazo en la cara al mexicano Obed Vargas, al que Suárez había sujetado por el cuello.

Posteriormente, se vio al delantero discutiendo con Gene Ramírez. Tras la acalorada discusión, escupió en la cara Director de Seguridad y Recolocación del Jugador.



