Nawat Itsaragrisil rompe en llanto al pedir disculpas por altercado con Fátima Bosch

Durante la ceremonia de bienvenida de Miss Universo 2025 en Bangkok, Nawat Itsaragrisil, director ejecutivo de Miss Universe Tailandia y presidente de Miss Grand International (MGI), rompió en llanto frente a la prensa mientras ofrecía una disculpa pública a raíz de la controversia que lo enfrenta con la representante mexicana, Fátima Bosch.

Visiblemente afectado, el empresario tomó el micrófono y se dirigió al público y a los medios, asegurando que no tuvo intención de ofender ni dañar a nadie con sus declaraciones.

“Soy humano. Todos saben que los últimos días han sido de mucha presión. Pero eso ya quedó atrás. Creo que deben entender que la presión ha sido mucha. A veces no puedo controlarlo. Pero no tuve intención de dañar a nadie”, expresó.

“Lo lamento mucho. Si algo de lo que dije o hice lastimó a alguien, pido perdón. Quiero que todas las chicas se sientan seguras y felices aquí. Amo este concurso y respeto a todas las participantes”, añadió mientras se limpiaba las lágrimas.

En medio de la polémica, Nawat también confirmó que el certamen continuará su recorrido por distintas ciudades de Tailandia, incluyendo Phuket y Pattaya, e hizo un llamado a cerrar el capítulo del conflicto.

“Dejemos que la felicidad regrese a este evento. Lo que más deseo es que todas sean felices y que el público vea lo mejor de cada una”, señaló.

La disculpa de Itsaragrisil generó opiniones divididas entre los internautas. Mientras algunos consideraron el gesto como muestra de humildad y arrepentimiento genuino, otros lo interpretaron como un intento de limpiar su imagen tras las críticas por el trato hacia la mexicana.

El conflicto se originó cuando Itsaragrisil cuestionó a Bosch por no publicar contenido sobre el país anfitrión, acusándola de no seguir las indicaciones del comité, a pesar de que ella intentó aclarar que se trataba de un malentendido.

Durante el intercambio, Itsaragrisil lanzó comentarios despectivos hacia el equipo que respalda a Bosch, asegurando que, si ella seguía sus indicaciones, era “tonta”.

Por su parte, Raúl Rocha Cantú, copropietario del certamen Miss Universe, informó que la organización analiza acciones “corporativas y legales” contra Itsaragrisil.

“He condicionado la participación de Nawat en los eventos que forman parte del certamen 74 de Miss Universe y que ésta sea muy limitada o nula. No permitiré que se violen los valores del respeto y la dignidad de la mujer”, declaró Cantú.

Por el momento, Miss Universo 2025 continúa su programación en Tailandia, mientras miles de seguidores del certamen están atentos a las próximas decisiones que tome la dirección global del concurso.

